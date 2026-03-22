أمطار البحر الأحمر.. تحرك عاجل لسحب تجمعات المياه في رأس غارب

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بالدفع بسياراتها ومعداتها لسحب تجمعات مياه الأمطار بعده مناطق بمدينة رأس غارب وطريق الشيخ فضل حيث تعرضت المدينة لأمطار متوسطة وعلى الفور تم الدفع بسيارات سحب وشفط المياه ومعدات الشركة وكذلك فرق التشغيل والصيانة والصرف الصحي وفرق الازمات والطوارئ بالشركة وجاري سحب تجمعات المياه وإزالة آثار مياه الأمطار.

و أكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس مجلس الإدارة أن الشركة قد أعلنت جاهزيتها لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة وتقلبات الطقس حيث يتم العمل بنظام النوبتجيات طوال ٢٤ ساعه مع جاهزية جميع سيارات و معدات الشركة و جميع فرق العمل للتعامل الفوري لسحب مياه الأمطار و إزالة تراكماتها من المناطق المتضررة لعدم التأثير على السيولة المرورية

كما يعمل الخط الساخن ١٢٥ على مدار اليوم لاستقبال بلاغات المواطنين للتعامل معها على الفور من خلال التنسيق مع كافة القطاعات المعنية بالشركة.

وأضاف اللواء بهاء إلي استمرار الشركة في اعلان حالة الطوارئ وجاهزية كافة المعدات والسيارات وفرق العمل لحين استقرار الأحوال الجوية.