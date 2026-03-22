الحرس الثوري الإيراني: غيرنا خطتنا في الحرب وانتقلنا من الدفاع إلى الهجوم
موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
مصر تعزي قطر وتركيا في حادث سقوط طائرة مروحية بالمياه الإقليمية القطرية
عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر
جحيم في الاحتلال| ليلة كبيسة بـ ديمونة وعراد.. وخبير يكشف حجم الخسائر البشرية والعسكرية
الملاحة الأردنية: تحركات لتخفيض رسوم مخاطر الحرب.. والعقبة يواصل العمل بكفاءة رغم توترات هرمز
مقتل 8 اشخاص وإصابة 200 آخرين القصف الإيراني على عراد الإسرائيلية
سيول تضرب أودية سانت كاترين بعد أمطار غزيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول مالي لحماس في لبنان
ياسمينا عيسى تتوج بذهبية بطولة إسبانيا الدولية للبارابادمنتون
حرب الألغام في مضيق هرمز.. إيران تراهن على نقطة ضعف أمريكا.. وواشنطن تلجأ للذكاء الاصطناعي
القيمة التسويقية للزمالك قبل لقاء أوتوهو بالكونفدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزيرة التضامن تتابع آخر مستجدات مبادرة “سبورة المحروسة” بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي آخر مستجدات مبادرة “سبورة المحروسة” التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الحياة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي وترسيخ مبادئ العدالة الإنسانية.

ومنذ انطلاق المبادرة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وحتى الآن، نجحت المبادرة في تحقيق انتشار واسع، حيث تم الوصول إلى 407 مطعم "سبورة" في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، بمشاركة فعالة من أكثر من 1500 متطوع من مؤسسة صناع الحياة، يقومون بدور سفراء المبادرة من خلال التواصل المباشر مع المطاعم وتشجيعها على الانضمام وتطبيق الفكرة.

وتستهدف المبادرة خلال الفترة المقبلة التوسع بشكل أكبر، حيث تسعى للوصول إلى 5000 مطعم مشارك خلال شهر رمضان القادم، بما يضمن تعميم التجربة وتوفير الخدمة في مختلف محافظات الجمهورية، وصولًا إلى أن تصبح فكرة “سبورة المحروسة” نموذجًا مستدامًا في كافة المطاعم.

وتأتي المبادرة انطلاقًا من رؤية إنسانية قائمة على تعزيز التكافل الاجتماعي، من خلال إتاحة وجبات غذائية بمستوى جيد للفئات المستحقة، بما يحفظ كرامتهم ويضمن حصولهم على الخدمة دون حرج، في صورة حضارية تعكس أصالة المجتمع المصري وقيمه الراسخة.

وصرّح المهندس أحمد موسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة: "نحلم بأن نصل إلى اليوم الذي تصبح فيه جميع مطاعم الجمهورية جزءًا من مبادرة ‘سبورة المحروسة’، بحيث يتمكن كل مستحق من الحصول على وجبة بكرامة، وأن يتشارك الجميع نفس جودة الطعام، وهذه هي روح وأصالة الشعب المصري، حيث لا يُترك أحد محتاجًا".

وتدعو وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الحياة كافة سلاسل المطاعم الكبرى والمطاعم المحلية إلى الانضمام للمبادرة، والمساهمة في توسيع نطاقها، بما يحقق أثرًا مجتمعيًا مستدامًا ويعزز من قيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية.

الجدير بالذكر أن المبادرة تأتي ضمن حملة عيش وملح التي أطلقتها صناع الحياة في رمضان 2025 والتي تستهدف تحقيق التكافل المجتمعي عن طريق إعداد وجبات منزلية تخرج من الأسر للمستفيدين عن طريق متطوعي المؤسسة، والتي نحجت هذا العام في الوصول لـ ٤ مليون وسبعمائة وخمسين ألف وجبة ساخنة خلال شهر رمضان المنقضي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور

9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب

الاهلي

«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

محمد عبد الجليل، المعروف بـ "جاليليو

بطريقة ساخرة وجريئة.. «جاليليو» يُثير غضب جماهير الأهلي بعد الخسارة من الترجي

زيزو

تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

توروب

فضح إدارة النادي وأداء «توروب»| إعلامي يصف الأهلي بـ«الفشل»: خسارة مالية وشرفية وانضباط مفقود

ثلاثي الاهلي

«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية

إبراهيم سعيد

الأهلي ولاعبوه لا يستحقون الوصول لنهائي أبطال إفريقيا.. إبراهيم سعيد يصدم الجماهير

الخطيب وتوروب

«توروب» يُهدّد خزينة الأهلي.. الشرط الجزائي قد يصل لـ 150 مليون جنيه لفسخ تعاقده | تفاصيل

البترول

انفوجراف.. توطين صناعة البتروكيماويات في مصر

آثار القلعة

الانتهاء من ترميم إيوان أقطاي وساقية الناصر محمد بن قلاوون ومسجد محمد باشا بمنطقة القلعة الأثرية

زاهي حواس

سينما أدريانو بإيطاليا تحتفي بفيلم "الرجل ذو القبعة" بحضور زاهي حواس

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

نفس اللوك يُثير الجدل على الفيس بوك .. مقارنة بين ملك وليلي أحمد زاهر

كوب القهوة الصباحي.. أمراض خطيرة تفادها

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

