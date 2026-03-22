محافظ الغربية يتابع حملات النظافة المكثفة خلال عيد الفطر

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، على مدار الساعة أعمال حملات النظافة المكبرة التي يتم تنفيذها بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تزامنًا مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير أجواء نظيفة ومناسبة تعكس الوجه الحضاري اللائق وتحقق راحة المواطنين خلال أيام العيد.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة لرفع تراكمات القمامة أولًا بأول، مع الدفع بالمعدات وفرق العمل على مدار اليوم، مشددًا على ضرورة استمرار العمل بنفس الكفاءة للحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع والميادين والمناطق الحيوية، خاصة في محيط المتنزهات التي تشهد إقبالًا من المواطنين خلال العيد.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعة لحظية من خلال غرف العمليات والتواصل المباشر مع رؤساء المراكز والمدن، للتأكد من انتظام الحملات وعدم وجود أي تراكمات، مؤكدًا أن النظافة العامة تمثل أحد أهم محاور تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في المناسبات التي تشهد إقبالًا وتجمعات كبيرة.