الحزب العربي الناصري: تحركات الرئيس السيسي بالخليج تجسد عودة الروح العربية

أكد النائب الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تعكس إدراكًا وطنيًا وقوميًا لطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية، وتعيد التأكيد على ثوابت العمل العربي المشترك.



وقال أبو العلا إن ما نشهده اليوم من تحركات مصرية فاعلة في محيطها العربي هو امتداد طبيعي لدور تاريخي لمصر، باعتبارها قلب الأمة النابض، وحائط الصد الأول في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار وضرب وحدة الصف العربي.



وأضاف أن الرسائل التي حملتها الزيارة كانت واضحة وصريحة، وفي مقدمتها أن الأمن العربي لا يتجزأ، وأن أي تهديد تتعرض له دول الخليج هو تهديد مباشر للأمن القومي المصري، وهو ما يعكس وحدة المعركة والمصير بين شعوب الأمة العربية.



وأشار رئيس حزب العربي الناصري إلى أن مصر تتحرك اليوم من منطلق مسؤوليتها القومية، رافضةً أي اعتداءات على الدول العربية الشقيقة، ومتمسكة بحق الشعوب في السيادة الكاملة على أراضيها ومقدراتها، بعيدًا عن أي تدخلات أو محاولات لفرض الأمر الواقع بالقوة.



وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافًا عربيًا حقيقيًا يتجاوز البيانات إلى الفعل، قائمًا على الإرادة السياسية المستقلة، والتنسيق المشترك، وإعلاء المصالح العربية العليا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.



وشدد أبو العلا على أن التحرك المصري يعكس تمسك الدولة بثوابتها القومية، ويبعث برسالة قوية بأن مصر ستظل حاضرة في معركة الدفاع عن الأمن العربي، وداعمة لكل جهد يستهدف الحفاظ على استقرار المنطقة وصون كرامة.