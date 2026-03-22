الداخلية القطرية تعلن العثور على المفقود السابع في حادث سقوط الطائرة المروحية

أعلنت وزارة الداخلية القطرية ، العثور على المفقود السابع في حادث طاقم وأفراد الطائرة المروحية المخصصة لنقل الأفراد التي سقطت فجر اليوم الأحد في المياه الإقليمية للدولة، النقيب (طيار) سعيد ناصر صميخ من منتسبي القوات المسلحة القطرية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها ، في إطار استكمال عمليات البحث والإنقاذ الجارية إثر حادث سقوط الطائرة المروحية في المياه الإقليمية للدولة، فقد أسفرت الجهود عن العثور على المفقود السابع، وبذلك يكون قد تم العثور على جميع من كانوا على متنها، وعددهم (7)، حيث تأكد مقتلهم جميعًا.

وتقدمت وزارة الداخلية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.