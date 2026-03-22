مأساة كرموز.. مصادر طبية تكشف تفاصيل مثيرة في الواقعة

كشفت مصادر طبية عن تفاصيل صادمة تتعلق بالحالة التي عُثر عليها ضحايا مأساة كرموز، والتي راح ضحيتها 6 أفراد من أسرة واحدة.

وأكدت أن الجثامين كانت في حالة تحلل متقدمة، ما يرجح وقوع الجريمة قبل عدة أيام من اكتشافها، مشيرة إلى أن الكشف الطبي المبدئي أوضح أن الضحايا تُركوا داخل الشقة دون أي إبلاغ، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حالة التعفن.

وأضافت أن المؤشرات الأولية ترجح أن الواقعة حدثت منذ منتصف الأسبوع الماضي، حيث ظل المتهم محتفظًا بالجثامين داخل المسكن دون أن يلفت ذلك انتباه المحيطين، في ظل انقطاع تواصل الأسرة مع الجيران والأقارب خلال تلك الفترة مؤكده أنه حتي الآن لم يقم اي احد من أقاربهم الضحايا الي المشرحة لمتابعة الإجراءات الخاصة باستلام الجثث.

و أوضحت أن المعاينة الأولية وجود إصابات متفرقة في أجساد الضحايا، فيما لا تزال الأسباب الدقيقة للوفاة قيد الفحص، انتظارًا لتقرير الطب الشرعي الذي سيحدد طبيعة الإصابات وتوقيتها بشكل قاطع.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء رشاد فاروق، بلاغًا من قسم شرطة كرموز، يفيد بمحاولة شاب إلقاء نفسه من أعلى العقار الذي يقطن به، وتم إنقاذه من قبل الأهالي وتبين أن به عدة إصابات.

وعلى الفور توجهت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم التحفظ على الشاب واقتياده إلى قسم شرطة كرموز، وبفحص الشقة التي يقطن بها تبين وجود 6 جثامين، لأم وأولادها الخمسة، بكامل ملابسهم والجثث بها إصابات ظاهرة، وتم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق، لكتابة تقرير مفصل عن سبب الوفاة والإصابات الموجودة بالجثامين.

وأقر الشاب في أقواله، خلال التحقيقات الأولية مع المباحث، أنه اتفق مع والدته علي إنهاء حياتهما وأشقائه الخمسة، بسبب رفض والدهما الذي يعمل بالخارج الإنفاق عليهم، وقد حاول إنهاء حياته أكثر من مرة ولم يتمكن من ذلك، فقرر الصعود إلى أعلى العقار للتخلص من حياته.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.