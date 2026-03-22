سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد
الصحة: أكثر من 13 ألف طلب للرعايات والحضانات وأكياس الدم عبر الخط الساخن خلال إجازة العيد
الرئيس السيسي يستعرض نتائج جولته الخليجية في اتصال مع عاهل الأردن ويشددان على رفض العدوان على الدول الشقيقة
إسرائيل تصعّد في السويداء.. دمشق تواجه استفزازات لجرها إلى الحرب
صدمة في بريطانيا.. إسرائيل تحذر: صواريخ إيران باتت قادرة على ضرب لندن
رفض يدفعله فلوس.. القبض على سايس تعدى على مواطن بالضرب فى الإسماعيلية
الصحة: توافر تطعيمات التيتانوس مجاناً بالوحدات الصحية ومراكز الرعاية
رأسية أراوخو تمنح برشلونة التقدم أمام رايو فاليكانو في الشوط الأول "فيديو"
الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. ومجموعة السبع تدعو للوقف الفوري للهجمات الإيرانية.. أخبار التوك شو
الأردن يدين اعتداءات المستوطنين ويحمل إسرائيل المسؤولية ويحذر من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية
تصعيد بجنوب لبنان.. إخلاء في محيط جسر القاسمية بعد تهديدات إسرائيلية
طهران: لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة عام كامل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منها العربية.. واتساب يختبر ترجمة فورية للرسائل تدعم 21 لغة

لمياء الياسين

يعمل تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، على تطوير ميزة جديدة لأجهزة iOS ستُسهّل التواصل بين اللغات بشكل كبير. فهو يُطوّر ميزة ترجمة الرسائل التلقائية التي تعمل بأمان تام دون المساس بخصوصية المستخدم.


تُعد هذه الميزة تحسينًا للميزة السابقة التي كانت تسمح للمستخدمين بترجمة الرسائل يدويًا إلى لغات متعددة، بهدف التخلص من الخطوات اليدوية الحالية وبدلاً من أن يقوم المستخدمون باختيار كل رسالة على حدة والنقر على زر الترجمة، سيتمكنون قريباً من تفعيل الترجمة التلقائية ضمن إعدادات الدردشة ذات الصلة. سيُحسّن هذا بشكل ملحوظ تجربة المستخدمين الذين يتواصلون بلغات مختلفة، وفقاً لموقع WABetaInfo، المتخصص في تحديثات واتساب.

تطبيق واتساب


ستعتمد ميزة الترجمة في واتساب على المعالجة المحلية باستخدام واجهات برمجة تطبيقات أبل. هذا يعني أن الرسائل ستبقى على الجهاز وستكون مشفرة تشفيرًا تامًا. ولن تتم مشاركة أي معلومات مع جهات خارجية أو خوادم أخرى.

الترجمة إلى 21 لغة

ستدعم هذه الميزة مبدئيًا الترجمة إلى 21 لغة. مع ذلك، قد يختلف هذا العدد تبعًا لإصدار نظام iOS المُثبّت على الهاتف. ومع إضافة Apple المزيد من اللغات إلى دعمها في إصدارات iOS المستقبلية، سيحظى مستخدمو WhatsApp بخيارات أكثر بشكل افتراضي.
لتفعيل هذه الميزة، سيُطلب من المستخدمين تثبيت حزم اللغات. ستكون الترجمة متاحة فورًا بعد التثبيت، حتى بدون اتصال بالإنترنت.
ستتيح معلومات الدردشة للمستخدمين اختيار الترجمة التلقائية، حيث يمكنهم تحديد لغة المرسل والمستلم. وطالما أن هذه الميزة مُفعّلة، ستُترجم رسائل الدردشة فور استلامها.
مع ذلك، لا يزال بإمكان المستخدمين قراءة الرسالة الأصلية في أي وقت. كما يمكنهم حذف الترجمة من قائمة خيارات الرسالة.

 المحادثات الجماعية تلقائيًا

بالنسبة لمجموعات واتساب، ستُترجم المحادثات الجماعية تلقائيًا، ولكن فقط إذا استخدم جميع المشاركين اللغة نفسها للترجمة. في حال استخدام لغات متعددة، لن تُترجم الرسائل، حتى وإن كانت مدعومة.
لا تزال هذه الميزة قيد التطوير، وقد ظهرت في نسخة تجريبية جديدة من تطبيق واتساب لنظام iOS. ويعمل واتساب حاليًا على تحسين ميزة الترجمة التلقائية هذه قبل إطلاقها للمستخدمين.
 

