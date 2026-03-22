منها العربية.. واتساب يختبر ترجمة فورية للرسائل تدعم 21 لغة

يعمل تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، على تطوير ميزة جديدة لأجهزة iOS ستُسهّل التواصل بين اللغات بشكل كبير. فهو يُطوّر ميزة ترجمة الرسائل التلقائية التي تعمل بأمان تام دون المساس بخصوصية المستخدم.



تُعد هذه الميزة تحسينًا للميزة السابقة التي كانت تسمح للمستخدمين بترجمة الرسائل يدويًا إلى لغات متعددة، بهدف التخلص من الخطوات اليدوية الحالية وبدلاً من أن يقوم المستخدمون باختيار كل رسالة على حدة والنقر على زر الترجمة، سيتمكنون قريباً من تفعيل الترجمة التلقائية ضمن إعدادات الدردشة ذات الصلة. سيُحسّن هذا بشكل ملحوظ تجربة المستخدمين الذين يتواصلون بلغات مختلفة، وفقاً لموقع WABetaInfo، المتخصص في تحديثات واتساب.

ستعتمد ميزة الترجمة في واتساب على المعالجة المحلية باستخدام واجهات برمجة تطبيقات أبل. هذا يعني أن الرسائل ستبقى على الجهاز وستكون مشفرة تشفيرًا تامًا. ولن تتم مشاركة أي معلومات مع جهات خارجية أو خوادم أخرى.

الترجمة إلى 21 لغة

ستدعم هذه الميزة مبدئيًا الترجمة إلى 21 لغة. مع ذلك، قد يختلف هذا العدد تبعًا لإصدار نظام iOS المُثبّت على الهاتف. ومع إضافة Apple المزيد من اللغات إلى دعمها في إصدارات iOS المستقبلية، سيحظى مستخدمو WhatsApp بخيارات أكثر بشكل افتراضي.

لتفعيل هذه الميزة، سيُطلب من المستخدمين تثبيت حزم اللغات. ستكون الترجمة متاحة فورًا بعد التثبيت، حتى بدون اتصال بالإنترنت.

ستتيح معلومات الدردشة للمستخدمين اختيار الترجمة التلقائية، حيث يمكنهم تحديد لغة المرسل والمستلم. وطالما أن هذه الميزة مُفعّلة، ستُترجم رسائل الدردشة فور استلامها.

مع ذلك، لا يزال بإمكان المستخدمين قراءة الرسالة الأصلية في أي وقت. كما يمكنهم حذف الترجمة من قائمة خيارات الرسالة.

المحادثات الجماعية تلقائيًا

بالنسبة لمجموعات واتساب، ستُترجم المحادثات الجماعية تلقائيًا، ولكن فقط إذا استخدم جميع المشاركين اللغة نفسها للترجمة. في حال استخدام لغات متعددة، لن تُترجم الرسائل، حتى وإن كانت مدعومة.

لا تزال هذه الميزة قيد التطوير، وقد ظهرت في نسخة تجريبية جديدة من تطبيق واتساب لنظام iOS. ويعمل واتساب حاليًا على تحسين ميزة الترجمة التلقائية هذه قبل إطلاقها للمستخدمين.

