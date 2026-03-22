نائب رئيس الوزراء الصيني يدعو لاستقرار العلاقات الاقتصادية بين بكين وواشنطن

دعا نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنج، إلى استقرار العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال هي، اليوم /الأحد/، وفدا من مجلس الأعمال الأمريكي الصيني في بكين، بحسب شبكة "سي جي تي إن" الصينية.

وأشار هي ليفنج إلى أن العلاقات الصينية الأمريكية تُعد من أهم العلاقات الثنائية في العالم.

وأعرب عن أمله في أن يواصل مجلس الأعمال الأمريكي الصيني دوره كجسر لتعزيز الصداقة ودعم التنمية المستدامة والسليمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما حث هي الشركات الأمريكية على اغتنام الفرص التي تتيحها التنمية في الصين والاستفادة القصوى من إمكانات السوق الصينية الهائلة، بهدف ضخ المزيد من الاستقرار والزخم الإيجابي في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال راجيش سوبرامانيام، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، وشون شتاين، رئيس المجلس، إن مجتمع الأعمال الأمريكي لا يزال متفائلا بشأن الآفاق الاقتصادية للصين، ومستعد لمواصلة توسيع وجوده في السوق الصينية، ولعب دور فاعل في تعميق التعاون الاقتصادي الثنائي.