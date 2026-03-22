محافظ البحر الأحمر: إنشاء محطة تحلية جديدة بالغردقة لتعزيز إمدادات المياه قبل الصيف

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بإنشاء محطة تحلية مياه جديدة بمدينة الغردقة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 10 إلى 15 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعزيز موارد المياه وضمان استقرار الخدمة خلال فترات الذروة، خاصة مع اقتراب موسم الصيف.

وأكد المحافظ أن المشروع يستهدف دخول المحطة الخدمة بحلول شهر يوليو المقبل، بما يسهم في دعم منظومة مياه الشرب ومواجهة الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ مع إحدى الشركات المنفذة للمشروع، بحضور نائب المحافظ، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي مكتب الاستثمار والتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، حيث تم استعراض خطوات التنفيذ والتوقيتات الزمنية المقترحة لبدء العمل.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواقع المقترحة لإقامة المحطة، مع تقييم مدى توافر المرافق والخدمات الأساسية بكل موقع، بما يضمن سرعة التنفيذ وفق جدول زمني محدد، وتحقيق أقصى استفادة من المشروع في سد احتياجات المياه قبل موسم الصيف.

ووجّه محافظ البحر الأحمر بسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية واختيار الموقع الأنسب، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة للبدء الفوري في أعمال الإنشاء، لضمان دخول المحطة الخدمة في التوقيت المحدد.

وشدد المحافظ على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية، مؤكدًا أن المحافظة تضع تأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب على رأس أولوياتها، بما يدعم خطط التنمية ويواكب النمو السياحي والعمراني المتسارع بالمنطقة.