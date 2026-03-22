محافظ البحر الأحمر يوجه بتحرير محاضر مخالفات لشركة نظافة برأس غارب ويكلف بتطهير مخرات السيول

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتحرير محاضر رسمية لشركة النظافة بمدينة رأس غارب، وذلك عقب جولة ميدانية مفاجئة لمراجعة منظومة العمل بالمدفن الصحي الجديد، والتي أسفرت عن رصد عدد من المخالفات والتجاوزات.

وأكد المحافظ خلال جولته أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ بنود التعاقد أو الإخلال بالمعايير البيئية، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه الشركات غير الملتزمة، حفاظًا على مستوى النظافة العامة وصحة المواطنين.

وفي سياق متصل، وجّه المحافظ بسرعة رفع مخلفات البناء التي تعوق مسارات مياه الأمطار والسيول، بما يضمن انسيابية التصريف ومنع تراكم المياه، كما كلف الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال تطهير البرابخ من الرمال والعوالق، لرفع كفاءتها الاستيعابية إلى أقصى حد.

وشملت الجولة تفقد "بربخ الكيلو 8" بطريق الشيخ فضل، حيث اطمأن المحافظ على جاهزية المخرات والبرابخ وقدرتها على تصريف المياه بكفاءة، مؤكدًا ضرورة استمرار أعمال الصيانة والتطهير الدوري لكافة النقاط الحيوية، خاصة على الطرق السريعة ومداخل المدينة، استعدادًا لأي تقلبات جوية محتملة.

رافق المحافظ خلال الجولة مدير مكتب المحافظ، وسكرتير المدينة، ومدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ومدير إدارة الموارد المائية والري، في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.

شدد الدكتور وليد البرقي على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لضمان الالتزام الكامل بمعايير العمل، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تحسين الخدمات والحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين.