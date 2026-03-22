عمرو الدردير ساخرا: فريقك خرج في العيد وفريقي عيد عليا

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير بعد صعود نادي الزمالك في الكونفيدرالية و فوزه علي نظيره أوتوهو الكونغولي.



وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"انت فريقك خرج فى العيد انا فريقي عيد عليا ".



تأهل الزمالك إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بالتغلب على أوتوهو الكونغولي، بعد سيناريو درامي (2-1)، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، في إياب ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل (1-1)، ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين (3-2).

أحرز حسام عبد المجيد الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 17 بضربة رأسية قوية، إثر ركلة ركنية نفذها عبد الله السعيد بعرضية متقنة.