قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط 12 قتيلا و49 مصابًا جراء هجوم أمريكي إسرائيلي على مناطق سكنية بإيران
بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026
واشنطن بوست: انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من طهران بعد غارات كثيفة
بنيران المدفعية.. جيش الاحتلال يقتل مستوطنا عن طريق الخطأ
تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"
الحرس الثوري يتهم ترامب بالكذب ويعلق: إن ضربتم الكهرباء سنضرب الكهرباء
الذهب يواصل الهبوط ويتراجع بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية
الأرصاد تحذر من أتربة في الجنوب وفرص لسقوط أمطار على هذه المناطق
تفاصيل قرارات النيابة في واقعة المتهم بقتل والدته وأشقائه بالإسكندرية
سعر الدولار اليوم الاثنين 23 مارس 2026
عودة الدراسة في المدارس غداً .. وبدء امتحانات شهر مارس الأسبوع القادم
هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ تتفقد انتظام وجاهزية المرافق الحيوية.. وإحالة رئيس حي للتحقيق

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

 جولةٍ مفاجئة ..محافظ الوادي الجديد تتفقد انتظام وجاهزية عدد من المرافق الحيوية

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بجولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم ، شملت عددًا من المرافق الحيوية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للاطمئنان على جاهزية القطاعات الحيوية للتعامل مع أي طوارئ خلال فترات الأعياد والمناسبات.

واستهلت المحافظ جولتها، بزيارة مرفق الإسعاف للتأكد من انتظام العمل، وجاهزية السيارات والمعدات الطبية، وتوافر الأطقم الطبية، مؤكدةً على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ومشيدةً بمستوى الجاهزية والانضباط.

كما شملت الجولة تفقد أقسام مستشفى الحميات بالخارجة؛ واطمأنت على تواجد الأطقم الطبية و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددةً على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم الخدمة اللائقة.

من ناحية أخرى، قامت مجدي بتفقد إدارة الحماية المدنية، واطلعت على مدى جاهزية المعدات والأفراد للتعامل مع البلاغات والحوادث، مثمنةً جهود رجال الحماية المدنية في التعامل مع الأزمات المختلفة وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان بالقطاعات المختلفة.

لتدني مستوى النظافة العامة 
محافظ الوادي الجديد: إحالة رئيس حي السبط بالخارجة للتحقيق

قررت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد إحالة رئيس حي السبط بمدينة الخارجة للتحقيق لتقاعسه في أداء مهام عمله وذلك على خلفية جولتها المفاجئة صباح اليوم، وما تلاحظ من تدني مستويات النظافة العامة بالحي.

وشددت المحافظ على تكثيف جهود متابعة الوحدات المحلية وتحسين  جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، و رفع كفاءة منظومة النظافة والإسراع في رفع المخلفات والقمامة والإشغالات بالأحياء والشوارع، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكدت المحافظ أنه لا تهاون مع أي تقصير في تحقيق رضا المواطنين والانضباط الإداري والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

كيلو الطماطم بـ 50 جنيه.. تعرف علي أسعار الخضراوات والفاكهة بالوادي الجديد

شهدت أسواق الوادي الجديد ارتفاعا نسبيا فى أسعار الخضراوات والفاكهة فى ثالث أيام العيد بسبب كثرة الطلب على المنتجات ونقص الوارد من الخضروات بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث ​قامت الوحدات المحلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة الطازجة بكافة منافذ البيع التابعة للوحدة والمتفرقة بميادين وأحياء المدن والقرى، حيث شملت الجهود وجرى إمداد المنافذ بكافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والخضروات والفاكهة "من المزارع مباشرة"

توجيهات مشددة بضبط الأسعار

ومن جانبها، شددت حنان مجدى محافظ الوادي الجديد على بيع كافة المنتجات بأسعار مخفضة وتنافسية مقارنة بالأسواق الخارجية، وذلك ضمن خطة المركز لمحاربة الغلاء، مع استمرار المرور الدوري من قبل مسؤولي المركز للتأكد من توافر كافة الأصناف والالتزام بالأسعار المعلنة وتلبية احتياجات الجمهور أولاً بأول، وزيادة الكميات المعروضة من السلع، لضمان وصول الدعم والخدمات لكافة المواطنين في مختلف أحياء مدينة الخارجة.

ارتفاع  ملحوظ فى أسعار الخضروات والفاكهة

وكانت أسعار الخضروات والفاكهة كالتالى:
طماطم 50 جنيه
خيار 20 جنيه
بطاطس 10 جنيه
بصل أبيض  10جنيه
بصل أحمر 10 جنيه
فلفل 22 جنيه
فلفل شطة 22 جنيه
باذنجان 12 جنيه
كوسه 15 جنيه
جزر 10 جنيه
بسلة 25 جنيه
بطاطا 5 جنيه
كرنب 25 جنيه
قرنبيط 25 جنيه
رمان ممتاز 20 جنيه
جوافه 15 جنيه
برتقال يوسفي 15 جنيه
برتقال 15 جنيه
موز 25
كاكا 35 جنيه
عنب 25 جنيه
كنتالوب 25 جنيه
ليمون 40 جنيه
مانجو 50 جنيه
تفاح 60 جنيه
نبق عماني 60 جنيه
كيوى 100 جنيه.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

الاهلي

خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي

اجازة عيد الفطر2026

هل الثلاثاء إجازة رسمية؟.. موعد انتهاء عطلة عيد الفطر

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

ترامب

مصر تقود سباق صفقة مرتقبة لوقف الحرب قبل انتهاء مهلة ترامب لإيران

الاهلي

قرارات نارية داخل الأهلي بعد بيان الغضب.. رحيل توروب وتغييرات شاملة في قطاع الكرة

توروب

صدمة للأهلي.. خالد الغندور يفجر مفاجأة حال رحيل ييس توروب

ترشيحاتنا

عصام عمر

عصام عمر يكشف لصدى البلد كواليس أصعب مشاهده في عين سحرية

الفنانة رحمة أحمد

وعكة صحية.. رحمة أحمد تكشف سبب فقدان وزنها بشكل كبير

مفاجأة فيلم "إيجي بست".. عصام عمر ضمن فريق إنتاج الفيلم فاجأ الفنان عصام عمر الجمهور بظهوره كـ منتج منفذ لفيلم إيجي بست

مفاجأة إيجي بست.. عصام عمر ضمن فريق إنتاج الفيلم

بالصور

أطعمة يفضل الابتعاد عنها مع فرط نشاط الغدة الدرقية

أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد