سيميوني بعد الخسارة من ريال مدريد: اللاعبون لم ينفذوا التعليمات المطلوبة

تحدث المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عقب هزيمة فريقه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 أمام ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني، مؤكداً أن نتيجة اللقاء لا تعكس تماماً مجريات الأداء داخل الملعب.

وأوضح أن فريقه قدم فترات جيدة، لكنه لم يستغل الفرص بالشكل المطلوب.

موقفه من ركلة الجزاء

علّق سيميوني على ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي احتُسبت ضد اللاعب ماركوس يورينتي، مشيراً إلى أنه لا يرى أنها السبب الرئيسي في الخسارة. وأكد أن الفريق كان يمتلك فرصاً كافية لحسم اللقاء لصالحه، لكنه افتقد الفاعلية أمام المرمى.

إشادة بأديمولا لوكمان

أثنى سيميوني على الأداء المميز للنجم النيجيري أديمولا لوكمان، مؤكداً أنه يشهد تطوراً واضحاً في مستواه. وأشار إلى أن اللاعب يضيف حلولاً هجومية متنوعة، كما يتميز بروح قتالية عالية ورغبة مستمرة في التعلم والتطور، وهو ما يجعله عنصراً مهماً في الفريق.

أخطاء الفريق خلال المباراة

اعترف سيميوني بأن فريقه كان قادراً على تقديم أداء أفضل، خاصة بعد التأخر في النتيجة. وأوضح أن أتلتيكو كان بحاجة للسيطرة بشكل أكبر على مجريات اللعب وتجنب الأخطاء، خصوصاً أمام فريق قوي مثل ريال مدريد الذي يستغل الفرص بكفاءة عالية.

ما افتقده أتلتيكو مدريد

أشار المدرب إلى أن فريقه افتقر إلى التحكم في إيقاع المباراة وصناعة فرص أكثر خطورة. وأضاف أن اللاعبين لم ينجحوا في تنفيذ التعليمات المطلوبة بالشكل المثالي، وهو ما أثر على النتيجة النهائية.

اختتم سيميوني حديثه بالتأكيد، أنه أوضح نقاط الضعف أكثر من مرة، مشيراً إلى أنه لا يملك الكثير لإضافته في هذا الصدد، في إشارة إلى ضرورة التعلم من الأخطاء والعمل على تصحيحها في المباريات المقبلة