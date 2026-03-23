رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سيميوني بعد الخسارة من ريال مدريد: اللاعبون لم ينفذوا التعليمات المطلوبة

رباب الهواري

تحدث المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني عقب هزيمة فريقه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 أمام ريال مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني، مؤكداً أن نتيجة اللقاء لا تعكس تماماً مجريات الأداء داخل الملعب. 

وأوضح أن فريقه قدم فترات جيدة، لكنه لم يستغل الفرص بالشكل المطلوب.

موقفه من ركلة الجزاء

علّق سيميوني على ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي احتُسبت ضد اللاعب ماركوس يورينتي، مشيراً إلى أنه لا يرى أنها السبب الرئيسي في الخسارة. وأكد أن الفريق كان يمتلك فرصاً كافية لحسم اللقاء لصالحه، لكنه افتقد الفاعلية أمام المرمى.

إشادة بأديمولا لوكمان

أثنى سيميوني على الأداء المميز للنجم النيجيري أديمولا لوكمان، مؤكداً أنه يشهد تطوراً واضحاً في مستواه. وأشار إلى أن اللاعب يضيف حلولاً هجومية متنوعة، كما يتميز بروح قتالية عالية ورغبة مستمرة في التعلم والتطور، وهو ما يجعله عنصراً مهماً في الفريق.

أخطاء الفريق خلال المباراة

اعترف سيميوني بأن فريقه كان قادراً على تقديم أداء أفضل، خاصة بعد التأخر في النتيجة. وأوضح أن أتلتيكو كان بحاجة للسيطرة بشكل أكبر على مجريات اللعب وتجنب الأخطاء، خصوصاً أمام فريق قوي مثل ريال مدريد الذي يستغل الفرص بكفاءة عالية.

ما افتقده أتلتيكو مدريد

أشار المدرب إلى أن فريقه افتقر إلى التحكم في إيقاع المباراة وصناعة فرص أكثر خطورة. وأضاف أن اللاعبين لم ينجحوا في تنفيذ التعليمات المطلوبة بالشكل المثالي، وهو ما أثر على النتيجة النهائية.

اختتم سيميوني حديثه بالتأكيد، أنه أوضح نقاط الضعف أكثر من مرة، مشيراً إلى أنه لا يملك الكثير لإضافته في هذا الصدد، في إشارة إلى ضرورة التعلم من الأخطاء والعمل على تصحيحها في المباريات المقبلة

سيميونى ريال مدريد اتليتكو مدريد اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

الاهلي

خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

ترشيحاتنا

جامعة العاصمة

جامعة العاصمة: المجمع الطبي يخدم 8 ملايين مواطن في جنوب القاهرة

الأرصاد

الأرصاد: طقس الاثنين مائل للدفء نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الرئيس السوري ورئيس الوزراء الإسرائيلي

اتحاد عمال مصر يؤكد رفضه العدوان الإسرائيلي على أراضي سوريا

بالصور

أشهر أكلات العيد .. طريقة عمل الكشري في المنزل

الكشري
الكشري
الكشري

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

ترمس
ترمس
ترمس

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة

فيديو

دليل اختيار الرنجة السليمة

رنجة العيد.. دليل شامل لاختيار الآمن وتجنب المخاطر الصحية

سحب فيلم سفاح التجمع

قرار مفاجئ يضرب سفاح التجمع.. وبيان ناري من السبكي

خطوبة ملك زاهر

عيلة فنية كبيرة.. كواليس خطوبة غير متوقعة للفنانة ملك أحمد زاهر

لقاء الخميسي

اعترافات جريئة.. لقاء الخميسي تكشف حقيقة علاقتها بزوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد