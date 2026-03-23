ماذا قال حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو لـ أربيوا عن طرد فالفيردي؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل الحوار الذي دار بين حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والمدير الفني لريال مدريد، ألفارو أربيلوا، عقب طرد النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي خلال اللقاء الذي جمع الفريقين في الدوري الإسباني.

فوز صعب على ملعب البرنابيو

واستضاف ملعب “سانتياجو برنابيو” مواجهة الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الليجا، حيث نجح ريال مدريد في تحقيق فوز مثير بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل.

تفاصيل واقعة الطرد

جاءت لقطة الطرد في الدقيقة 77، عندما تدخل فيدي فالفيردي بشكل قوي على قدم لاعب أتلتيكو مدريد من الخلف، وهو ما دفع حكم المباراة إلى إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب الفريق الملكي، معتبرًا أن التدخل كان عنيفًا ويستحق الطرد دون تردد.

اعتراض أربيلوا على القرار

قرار الحكم لم يمر مرور الكرام على مدرب ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، الذي أبدى اعتراضه الشديد على الطرد، حيث توجه إلى الحكم لمناقشته في الواقعة، معبرًا عن عدم اقتناعه بصحة القرار التحكيمي.

ماذا قال الحكم لأربيلوا؟

بحسب ما أوردته شبكة “DAZN”، فإن الحكم خوسيه لويس مونويرا حاول تهدئة أربيلوا، موضحًا له وجهة نظره في اللقطة، حيث أكد أن فالفيردي لم يكن يحاول لعب الكرة، بل كان هدفه الأساسي إيقاف لاعب الخصم وإسقاطه على الأرض، وهو ما استدعى اتخاذ قرار الطرد.

رد فعل مدرب ريال مدريد

من جانبه، رفض أربيلوا هذا التفسير، ورد على الحكم قائلًا إنه كلاعب سابق يدرك طبيعة مثل هذه التدخلات، مشيرًا إلى أن الإعادة التليفزيونية ستوضح أن فالفيردي كان يحاول لعب الكرة بالفعل، وليس تعمد إيذاء المنافس.

جدل مستمر

وأثارت الواقعة حالة من الجدل بين الجماهير والمحللين، خاصة مع حساسية مباريات الديربي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لقرار الحكم باعتباره تطبيقًا للقانون، وآخرين يرون أن القرار كان قاسيًا، ما يعكس دائمًا سخونة المواجهات بين الفريقين.