طرق سريعة لإنقاذ ملابس العيد من البقع العنيدة

مع أجواء الاحتفال وتجمعات عيد الفطر، تتعرض الملابس للكثير من البقع المفاجئة، سواء من الطعام أو المشروبات أو حتى مستحضرات التجميل.

وتبحث الكثير من السيدات عن طرق سريعة وفعالة لإنقاذ ملابس العيد والحفاظ على مظهرها الأنيق دون تلف.



في هذا السياق، يؤكد خبراء العناية بالملابس أن التعامل الفوري مع البقعة هو العامل الأهم في إزالتها، حيث يمنع تثبيتها داخل الأنسجة. كما تختلف طريقة التنظيف حسب نوع البقعة والخامة.



طرق فعالة لإزالة أشهر بقع العيد:



البقع الدهنية: ينصح باستخدام النشا أو بيكربونات الصوديوم لامتصاص الدهون، ثم وضع سائل غسيل الأطباق قبل تنظيفها بالماء الدافئ.



بقع الصلصة: يمكن التخلص منها عن طريق شطفها بالماء البارد، ثم استخدام الخل الأبيض أو عصير الليمون قبل الغسيل.



بقع الشاي والقهوة: يفضل استخدام خليط من الماء والخل مع نقطة صابون، أو سكب ماء ساخن على البقعة إذا كان القماش يتحمل.

بقع المكياج: تزال باستخدام مزيل المكياج أو الكحول الطبي، مع تنظيفها بلطف لتجنب انتشارها.



بقع العرق: يمكن معالجتها بخليط من بيكربونات الصوديوم والماء والخل، وتركه لفترة قبل الغسيل.