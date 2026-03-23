الحرس الثوري يتهم ترامب بالكذب ويعلق: إن ضربتم الكهرباء سنضرب الكهرباء
الذهب يواصل الهبوط ويتراجع بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية
الأرصاد تحذر من أتربة في الجنوب وفرص لسقوط أمطار على هذه المناطق
تفاصيل قرارات النيابة في واقعة المتهم بقتل والدته وأشقائه بالإسكندرية
سعر الدولار اليوم الاثنين 23 مارس 2026
عودة الدراسة في المدارس غداً .. وبدء امتحانات شهر مارس الأسبوع القادم
هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
قناة عبرية: أمريكا أبلغت إسرائيل أن عملية فتح مضيق هرمز ستستغرق أسابيع
الحرس الثوري الإيراني: إذا تعرضت شبكة الكهرباء للقصف سنضرب محطات الطاقة بإسرائيل
شرطة لندن: إضرام النار في 4 سيارات تابعة لإسعاف يهودية
تبدأ من 10 جنيهات.. ننشر أسعار تذاكر واشتراكات القطار الكهربائي الخفيف
طهران تنفي الهجوم السيبراني: لا اختراق أمريكي لمنشآت المياه رغم تصاعد التوترات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

اكتئاب فترة العيد.. خبير نفسي يشرح طرق الوقاية

منار عبد العظيم

كشف الدكتور وليد هندي من ظاهرة "اكتئاب العيد"، موضحا  أنها ترتبط بتراكم الضغوط والمسؤوليات، خاصة لدى النساء، نتيجة الأعباء المنزلية والتحضيرات المرتبطة بالمناسبة، إضافة إلى بعض الممارسات الاجتماعية التي تزيد التوتر.

أسباب الاكتئاب النفسي في الأعياد

أوضح أن العلاقات الأسرية لا تُبنى في يوم واحد، وأن صلة الرحم تحتاج إلى تواصل مستمر طوال العام، وليس مجرد زيارات موسمية في الأعياد.
وأشار إلى أن الحديث بسوء عن الأقارب أمام الأبناء قد يؤدي إلى تشويه الصورة الذهنية لديهم وقد يصل إلى العزلة الاجتماعية.

الـ"عيد الإلكتروني" 

انتقد ما وصفه بـ"العيد الإلكتروني"، حيث يكتفي البعض بإرسال رسائل تهنئة عامة، مؤكدًا أن ذلك يقلل من قيمة التواصل الحقيقي مع الأهل والأصدقاء المقربين.

نصح بوضع اتفاق مسبق داخل الأسرة لتنظيم الزيارات وتوزيع المهام، وتجنب أسباب الخلاف، من خلال "لائحة نفسية" تساعد على تقليل التوتر وتحقيق أجواء أكثر هدوءًا وسعادة خلال العيد.

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

الاهلي

خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي

اجازة عيد الفطر2026

هل الثلاثاء إجازة رسمية؟.. موعد انتهاء عطلة عيد الفطر

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

ترامب

مصر تقود سباق صفقة مرتقبة لوقف الحرب قبل انتهاء مهلة ترامب لإيران

الاهلي

قرارات نارية داخل الأهلي بعد بيان الغضب.. رحيل توروب وتغييرات شاملة في قطاع الكرة

توروب

صدمة للأهلي.. خالد الغندور يفجر مفاجأة حال رحيل ييس توروب

ترشيحاتنا

اسعار العملات اليوم

الريال السعودي و الدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الاثنين

اجازة عيد الفطر2026

هل الثلاثاء إجازة رسمية؟.. موعد انتهاء عطلة عيد الفطر

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد