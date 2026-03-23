اكتئاب فترة العيد.. خبير نفسي يشرح طرق الوقاية

كشف الدكتور وليد هندي من ظاهرة "اكتئاب العيد"، موضحا أنها ترتبط بتراكم الضغوط والمسؤوليات، خاصة لدى النساء، نتيجة الأعباء المنزلية والتحضيرات المرتبطة بالمناسبة، إضافة إلى بعض الممارسات الاجتماعية التي تزيد التوتر.

أسباب الاكتئاب النفسي في الأعياد

أوضح أن العلاقات الأسرية لا تُبنى في يوم واحد، وأن صلة الرحم تحتاج إلى تواصل مستمر طوال العام، وليس مجرد زيارات موسمية في الأعياد.

وأشار إلى أن الحديث بسوء عن الأقارب أمام الأبناء قد يؤدي إلى تشويه الصورة الذهنية لديهم وقد يصل إلى العزلة الاجتماعية.

الـ"عيد الإلكتروني"

انتقد ما وصفه بـ"العيد الإلكتروني"، حيث يكتفي البعض بإرسال رسائل تهنئة عامة، مؤكدًا أن ذلك يقلل من قيمة التواصل الحقيقي مع الأهل والأصدقاء المقربين.

نصح بوضع اتفاق مسبق داخل الأسرة لتنظيم الزيارات وتوزيع المهام، وتجنب أسباب الخلاف، من خلال "لائحة نفسية" تساعد على تقليل التوتر وتحقيق أجواء أكثر هدوءًا وسعادة خلال العيد.