قبل عودة العمل في البنوك.. سعر صرف الريال مقابل الجنيه اليوم الإثنين

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنية المصري اليوم الاثنين 23 مارس 2026، على الأسعار التي اختتمت بها التعاملات في مختلف البنوك المصرية قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك .

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.92 جنيه للشراء و 13.96 جنيه للبيع.

و وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر :نحو13.89 للشراء و 13.95 البيع .

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري لنحو 13.89 جنيه للشراء، 13.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 13.91 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك نكست: نحو 13.93 للشراء و 13.98 البيع .



وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 13.83 للشراء و سجل 13.92 البيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي التجاري نحو 13.93 جنيه للشراء 13.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك فيصل الاسلامي نحو 13.89 للشراء و 13.95 للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك البركه نحو 13.84 للشراء و 13.94 للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 13.48 للشراء و 13.97 للبيع