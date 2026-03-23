رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز الريال على أتلتيكو في ديربي مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في قمة الجولة 29، ليواصل الفريق الملكي ضغطه على الصدارة ويقلص الفارق مع المتصدر.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، ليصبح على بُعد 4 نقاط فقط من برشلونة، ما يزيد من سخونة الصراع على اللقب مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

في المقابل، يواصل برشلونة التربع على القمة برصيد 73 نقطة، بعد موسم مميز على المستويين الهجومي والدفاعي، حيث حقق 24 انتصارًا مقابل تعادل وحيد و4 هزائم، مسجلًا 78 هدفًا واستقبل 28 هدفًا، ليؤكد تفوقه حتى الآن.

ويأمل ريال مدريد في استثمار دفعة الفوز في ديربي العاصمة لمواصلة مطاردة الصدارة خلال الجولات المقبلة، خاصة في ظل تقارب النقاط واحتدام المنافسة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 29:

  1. برشلونة – 73 نقطة
  2. ريال مدريد – 69 نقطة
  3. فياريال – 58 نقطة
  4. أتلتيكو مدريد – 57 نقطة
  5. ريال بيتيس – 44 نقطة
  6. سيلتا فيجو – 41 نقطة
  7. ريال سوسيداد – 38 نقطة
  8. خيتافي – 38 نقطة
  9. أتلتيك بلباو – 38 نقطة
  10. أوساسونا – 37 نقطة
  11. إسبانيول – 37 نقطة
  12. فالنسيا – 35 نقطة
  13. جيرونا – 34 نقطة
  14. رايو فاليكانو – 32 نقطة
  15. إشبيلية – 31 نقطة
  16. ألافيس – 31 نقطة
  17. إلتشي – 29 نقطة
  18. مايوركا – 28 نقطة
  19. ليفانتي – 26 نقطة
  20. ريال أوفييدو – 21 نقطة
