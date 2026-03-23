ضبط 250 كيلو أسماك فاسدة في حملة خلال إجازة عيد الفطر بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى جميع الأسر.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط بقيادة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، بالتعاون مع إدارة مباحث التموين، نفذت حملة رقابية مكبرة ومفاجئة داخل نطاق مدينة أسيوط، استهدفت الأسواق ومنافذ بيع الأسماك، وذلك في إطار خطة شاملة تشنها المحافظة لإحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 250 كجم من الأسماك المملحة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت معروضة للبيع بالمخالفة للقانون، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة لن تسمح بالتلاعب بصحة المواطنين تحت أي ظرف.

وشدد محافظ أسيوط على أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومكثف، بالتوازي مع أعمال التفتيش داخل المجازر، وبرامج التوعية للمواطنين، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان الغذائي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي ملف سلامة الغذاء أولوية قصوى.

وأضاف أن وعي المواطنين وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو سلع مشكوك في صلاحيتها، بما يسهم في إحكام الرقابة وضمان سلامة الغذاء داخل كل بيت.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على استمرار تلك الحملات خلال فترة الأعياد وما بعدها، في إطار استراتيجية متكاملة لحماية المستهلك وتعزيز منظومة الرقابة التموينية والصحية بالمحافظة.