قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع
الأمم المتحدة: مؤشرات المناخ تدق ناقوس الخطر
رئيس الطاقة الدولية يحذر: االاقتصاد العالمي يواجه تهديدا خطيرا بسبب مضيق هرمز
سموتريتش: علينا السيطرة على لبنان كما فعلنا في غزة
في ذكرى رحيله.. إبراهيم عمارة «واعظ السينما» الذي أبدع خلف الكاميرا وأمامها
حملة ممنهجة.. الإحتلال الإسرائيلي يدمر جسر القعقعية فوق نهر الليطاني بـ لبنان
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من العائدين لقطاع غزة
مجلس الدفاع الإيراني يحدد شرطا وحيدا لعبور سفن الدول غير المشاركة في الحرب مضيق هرمز
ستارمر و ترامب يبحثان هاتفيا سُبُل إعادة فتح مضيق هرمز
قافلة "زاد العزة" الـ 162 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
مصر: قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان انتهاك سافر ونحذر من أي غزو بري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 250 كيلو أسماك فاسدة في حملة خلال إجازة عيد الفطر بأسيوط

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى جميع الأسر.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط بقيادة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، بالتعاون مع إدارة مباحث التموين، نفذت حملة رقابية مكبرة ومفاجئة داخل نطاق مدينة أسيوط، استهدفت الأسواق ومنافذ بيع الأسماك، وذلك في إطار خطة شاملة تشنها المحافظة لإحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 250 كجم من الأسماك المملحة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كانت معروضة للبيع بالمخالفة للقانون، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة لن تسمح بالتلاعب بصحة المواطنين تحت أي ظرف.

وشدد محافظ أسيوط على أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومكثف، بالتوازي مع أعمال التفتيش داخل المجازر، وبرامج التوعية للمواطنين، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان الغذائي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي ملف سلامة الغذاء أولوية قصوى.

وأضاف أن وعي المواطنين وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو سلع مشكوك في صلاحيتها، بما يسهم في إحكام الرقابة وضمان سلامة الغذاء داخل كل بيت.

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على استمرار تلك الحملات خلال فترة الأعياد وما بعدها، في إطار استراتيجية متكاملة لحماية المستهلك وتعزيز منظومة الرقابة التموينية والصحية بالمحافظة.

أسيوط الحملات الرقابية عيد الفطر المبارك مديرية الطب البيطري مباحث التموين مدينة أسيوط الأسماك المملحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

توروب

صدمة للأهلي.. خالد الغندور يفجر مفاجأة حال رحيل ييس توروب

المتهم

شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الأهلي

حسن المستكاوي يوجه رسالة نارية للاتحاد الأفريقي

محمد صبحي

الزمالك يقرر توقيع عقوبه ماليه ضخمه علي محمد صبحي

ترشيحاتنا

شيفروليه بليزر 2026

أسعار ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية

كروم

تحذير لمستخدمى كروم: تحديث أمنى عاجل يتطلب إعادة تشغيل المتصفح فورًا

البوجيهات

ماذا يحدث عند إهمال بوجيهات السيارة؟

بالصور

شهي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر فى المنزل

طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل

أطعمة يفضل الابتعاد عنها مع فرط نشاط الغدة الدرقية

أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد