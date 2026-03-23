رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أستراليا وسنغافورة تتفقان على استمرار التعاون في أمن الطاقة

أستراليا وسنغافورة تتفقان على استمرار التعاون في أمن الطاقة
أستراليا وسنغافورة تتفقان على استمرار التعاون في أمن الطاقة
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم / الاثنين / أنه أجرى محادثة مع نظيره السنغافوري لورانس وونج، بشأن التعاون في مجال أمن الطاقة وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأسترالية عن ألبانيز قوله - خلال جلسة استجواب في البرلمان الفيدرالي - إنه أجرى نقاشا مثمرا للغاية مع لورانس وونج، مشيرا إلى أن حكومته تجري مباحثات مع الموردين، وكذلك مع وكالة الطاقة الدولية، لتأمين أمن الطاقة.

وأضاف أنه أصدر اليوم بيانا مشتركا مع حكومة سنغافورة، إحدى الدول الآسيوية الرئيسية التي تستورد منها أستراليا الوقود، حول قضايا أمن الطاقة.

ويؤكد البيان المشترك مع رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونج، أن البلدين "صديقان منذ زمن طويل" ومستقبلهما "متشابك".

وجاء في البيان حسبما أعلنه ألبانيز: "تربطنا علاقة راسخة وعميقة تقوم على الثقة الاستراتيجية، والأسواق المفتوحة، والتجارة القائمة على القواعد، والتي تشكل أساس ازدهار وأمن شعوبنا ومنطقتنا. ويعد إعادة تأكيد هذه المبادئ المشتركة أمرا بالغ الأهمية في هذا الوقت".

وتشعر أستراليا وسنغافورة بقلق بالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط وتداعياته على منطقتنا، مثل تأثيره على سلاسل إمداد الطاقة وأسعارها.

وفي هذا السياق، نؤكد التزامنا بتعزيز أمن الطاقة، ودعم تدفق السلع الأساسية، بما في ذلك زيوت البترول، مثل الديزل، والغاز الطبيعي المسال، بين بلدينا، وإخطار بعضنا البعض والتشاور بشأن أي اضطرابات قد تؤثر على تجارة الطاقة.

ووفقا للبيان، تلتزم سنغافورة وأستراليا بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة، ومعالجة القيود غير المبررة على الاستيراد والتصدير.

وذكر البيان :" ندعو شركاءنا التجاريين الآخرين إلى الانضمام إلينا في ضمان استمرار انفتاح سلاسل إمداد الطاقة العالمية، لما فيه خير شعوبنا وأمنها وازدهارها".

وكانت المخاوف قد تزايدت من لجوء الدول إلى تخزين النفط لتلبية احتياجاتها المحلية بدلا من تصدير كمياتها المعتادة، حسبما أفادت الشبكة.

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز نظيره السنغافوري لورانس وونج التعاون في مجال أمن الطاقة استمرار تدفق السلع الأساسية

بالصور

