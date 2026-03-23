الدفاع الجوي الروسي يسقط 2637 طائرة أوكرانية مسيرة

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية ما لا يقل عن 2637 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال أسبوع واحد.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم / الاثنين/ - أنه تم تسجيل أكبر عدد من الطائرات المسيرة التي أسقطت يومي 16 و21 مارس، ونفذت غالبية الهجمات على الجزء الأوروبي من روسيا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 97 طائرة مسيرة أوكرانية (47 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و25 فوق مقاطعة سمولينسك، و10 فوق مقاطعة بيلغورود، و7 فوق مقاطعة نوفغورود، و5 فوق كورسك، وطائرتين فوق مقاطعة لينينغراد، وطائرة واحدة فوق مقاطعة بسكوف).