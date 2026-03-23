تراجع حاد في قيمة الوون الكوري الجنوبي مع استمرار التوترات الجيوسياسية

تراجعت قيمة العملة الكورية الجنوبية بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي اليوم / الاثنين/ إذ تداولت مجددا دون مستوى 1500 وون، مع استمرار التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الأزمة الإيرانية في التأثير سلبا على معنويات المستثمرين ودفع الطلب على العملات الصعبة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن سعر صرف الوون بلغ 1510.3 وون للدولار الواحد بانخفاض قدره 9.7 وون عن الجلسة السابقة، بعد الافتتاح عند 1504.9 وون.

وكان سعر صرف العملة يوم الخميس الماضي، قد أغلق عند 1501 وون للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ 10 مارس 2009، عندما بلغ 1511.1 وون خلال الأزمة المالية العالمية. وارتفع سعر صرف الوون بشكل طفيف إلى 1500.6 وون للدولار يوم الجمعة الماضي، لكنها كانت أول مرة منذ عام 2009 يبقى فيها الوون دون مستوى 1500 وون لعدة جلسات.