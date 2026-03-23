شاهد جهود الوحدات المحلية ببني سويف في ملفات النظافة ومواجهة التعديات

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف، تنفيذا اتوجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، جهودها الميدانية المكثفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتنفيذ حملات النظافة والتجميل، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة انتظام الخدمات الحيوية، وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمواقف.

ففي مركز ومدينة بني سويف، تابعت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع، شملت شارع رياض وأمام النجدة وشارع النجدة وبجوار صناديق الحدادين وصناديق مصنع فابلوس وحي الزهور ومحيط مركز شباب العبور وشارع صفية زغلول وشارع جسر إسلام، كما تضمنت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع أطنان من القمامة والمخلفات بنطاق مدخل تزمنت الشرقية وبجوار الجمعية الزراعية بتزمنت والسحارة ومدخل تزمنت الغربية والطريق الزراعي بني سويف ببا وطريق بني سويف الفيوم عند بني موسى وقرية السعادنة وطريق مصرف المحيط من قرية إبشنا حتى مدخل قرية باها، إلى جانب إزالة بعض حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بباروط ، وإزالة حالتي تعدٍ إببشنا، فضلاً عن إيقاف أعمال شدات خشبية مخالفة بتزمنت الشرقية.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم إزالة عدد من حالات التعدي بالبناء بمدينة الفشن وبعض القرى، مع التحفظ على الأخشاب المستخدمة في المخالفات، وتوجيه الإدارة الزراعية بالمتابعة المستمرة لمنع تكرارها، كما شهد قطاع النظافة تنفيذ أعمال مسح ونظافة للطريق الدائري من مدخل الوحدة المحلية بإبسوج حتى كمين الفشن ورفع التراكمات، وفي قطاع الزراعة تم متابعة تسليم 60 طناً من سماد النترات لجمعية الحيبة، وبالتعاون مع التموين تم الإشراف على توزيع أسطوانات الغاز بقرية دلهانس.

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع اللواء أسامة يونس رئيس المركز جهود إزالة التعديات خلال المرور الميداني على القرى، حيث تم إزالة عدة حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية بزمام قرى دشطوط والشنطور ومازورا وبدهل، مع مراجعة تراخيص البناء داخل الحيز العمراني، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء الدين فؤاد رئيس المركز حملة طرق الأبواب بقرية طنسا لحث المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، كما تم متابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة، والتي شملت شارع المستشفى غرب وشارع الري وعمائر موقف صفط راشين وعمائر الأوقاف وشارع السنترال وعزبة محمود خليفة وعزبة الفرحاتية وشارع الموقف الجديد وشارع المحمدي وشارع الأتوبيس القديم وشارع الأكاديمية وشارع مدرسة سان مارك، مع متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة، كما شهدت القرى حملات تموينية على المخابز بقرية هلية للتأكد من جودة الإنتاج وانتظام العمل، إلى جانب تنفيذ أعمال نظافة بقرى سدس وصفط راشين، مع استمرار تنفيذ الإزالات ضمن الموجة 28 ، فضلاً عن متابعة انتظام نوبتجيات العمل بالوحدات الخدمية خلال فترة العيد.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم جهودها في رفع مستوى النظافة، حيث تم تنفيذ حملة شملت عدداً من الشوارع والمناطق منها شارع جمال عبد الناصر وشارع بورسعيد وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر ومنطقة فاطمة الزهراء وطريق بني زايد وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة السوق وغرب البلد والجامع الكبير ومنطقة المرور، وتم توريد المخلفات إلى مصنع كوم أبو راضي بإجمالي 78 طناً، كما تم تنفيذ إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية أشمنت، وإزالة شدة خشبية مخالفة، إلى جانب إزالة تعدٍ على أرض أملاك الأوقاف بقرية بهبشين، ومتابعة إزالة المطبات العشوائية وتمهيد الطرق بدلاص.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابع أحمد توفيق رئيس المركز سير العمل بالإدارة الهندسية ووحدة المتغيرات المكانية لتسريع إنجاز ملفات التصالح وتصفير المتغيرات، كما تم المرور على الوحدات القروية والوحدات الصحية للتأكد من انتظام نوبتجيات العمل خلال عطلة عيد الفطر، والتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ وانتظام العمل، إلى جانب متابعة إزالة عدد من مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع استمرار جهود الوحدات القروية في تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.