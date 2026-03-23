تكتسح الأسواق .. إليك أفضل أجهزة ايباد يمكنك التفكير في شرائها

إذا كنت ممن يبحثون عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة فيمكنك المقارنة بين أكثر من جهاز كلاهما يأتي بالعديد من المواصفات الرائدة .

يأتي جهاز iPad Air من أبل على شاشة Liquid Retina مقاس 10.9 بوصة توفر سطوعًا يصل إلى 500 شمعة. تحت الغطاء، يتخطى الطراز الأساسي شرائح سلسلة M لمعالج Apple A16 الأقدم، وهو وحدة معالجة مركزية خماسية النواة ويعمل الجهاز على نظام التشغيل iPadOS 18.







على غرار iPad Air، يحتوي جهاز Apple iPad العادي على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

يبلغ وزنه حوالي 480 جرامًا وسمكه 7 مم. يحتوي على بطارية بقوة 28.6 واط في الساعة، والتي تعد بعمر بطارية يصل إلى 10 ساعات لتصفح الويب على شبكة WiFi

تشمل الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت استريو وميكروفونات مزدوجة وبلوتوث 5.2 وTouch ID.

أعلنت شركة أبل عن جهاز iPad الجديد بأربعة خيارات للألوان، وهي الوردي والفضي والأصفر والأزرق. كما يتوفر الجهاز بخيار يدعم شبكات WiFi فقط وشبكات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى ثلاثة خيارات للتخزين. وإليكم أسعاره.

iPad (واي فاي فقط)

128 جيجابايت – 34900 روبية

256 جيجابايت – 44900 روبية

512 جيجابايت – 64900 روبية

iPad (واي فاي + خلوي)

128 جيجابايت – 49,900 روبية

256 جيجابايت – 59,900 روبية

512 جيجابايت – 79,900 روبية

يمكن للمشترين أيضًا شراء Smart Folio وMagic Keyboard Folio لجهاز iPad مقابل 8500 روبية و24900 روبية على التوالي. تم الإعلان عن الجهاز اللوحي في جميع أنحاء العالم وسيكون متاحًا من خلال المتجر الرسمي للعلامة التجارية وتجار التجزئة المعتمدين من Apple

جهاز أوبو باد 4 برو

قد تُحضّر شركة أوبو لإطلاق جهاز لوحي جديد عالي المواصفات، وتشير التسريبات الأولية إلى أنه قد يكون من أقوى طرازات الشركة حتى الآن. وقد جاءت هذه التفاصيل من مُسرّب المعلومات الشهير على منصة ويبو، Digital Chat Station، الذي نشر مواصفات الجهاز.

يأتي جهاز Pad 5 Pro مزود بشاشة مقاس 13.2 بوصة، مما يجعله من أكبر أجهزة التابلت التي تعمل بنظام أندرويد والتي لا تزال قيد التطوير. ورغم أن المعلومات المتوفرة عن الشاشة قليلة، فمن المتوقع أن تتميز بدقة عالية وربما معدل تحديث مرتفع. وللمقارنة، يحتوي جهاز Pad 4 Pro على شاشة IPS LCD بدقة 2400 × 3392 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز.

قد يُزوّد ​​الجهاز اللوحي بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس القادم من كوالكوم . إذا صحّ ذلك، فسيحتلّ جهاز Pad 5 Pro مكانةً مرموقةً ضمن فئة الأجهزة الرائدة، مقدّماً أداءً قوياً للألعاب وتحرير الفيديو وتعدد المهام.

أما بالنسبة للبطارية، فقد أشارت التسريبات إلى سعة اسمية تبلغ 11905 مللي أمبير/ساعة. ومن المتوقع أن تصل السعة الفعلية إلى حوالي 13000 مللي أمبير/ساعة. ويُقال إن الجهاز يدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، تمامًا مثل سابقه.

تشير الشائعات إلى أن جهاز Pad 5 Pro سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لإجراء مكالمات الفيديو وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، مخصصة بشكل أساسي لمسح المستندات والتصوير الفوتوغرافي العرضي.

تتضمن خيارات التخزين والذاكرة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت.

في تعليقات المنشور الأصلي، ألمح المُسرّب إلى أن الجهاز اللوحي قد يُطرح في الأسواق حوالي أبريل 2026، وربما بالتزامن مع هاتف ذكي رائد جديد. مع ذلك، لا تزال تفاصيل السعر غير واضحة حتى الآن.