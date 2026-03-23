عمرو الليثى يتصدر تريند x بعد عرض حلقات عيد الفطر

تصدر برنامج «واحد من الناس» للإعلامى عمرو الليثى تريند منصة x بعد عرض حلقات موسم عيد الفطر 2026 على شاشة قناة الحياة.

ونشرت قناة الحياة عبر حسابها الرسمي على انستجرام: «عمرو الليثى على شاشة قناة الحياة.. والبرنامج يتصدر منصة إكس».

واستضاف الليثى فى حلقات عيد الفطر عدد من أبرز النجوم، وهم الفنان باسم سمرة، ماجد الكدوانى ويسرا اللوزى.

وفى حلقة أخرى ، استضاف إياد نصار وكرمه تقديرًا لدوره البارز في مسلسل "صحاب الأرض" الذي حقق أعلى نسب مشاهدة في موسم رمضان 2026.

مأساة الشعب الفلسطيني

وأهدى له عمرو الليثي درع الشركة المتحدة وقناة الحياة تكريمًا لإسهاماته في إنتاج عمل فني ضخم يعكس مأساة الشعب الفلسطيني بطريقة واقعية ومؤثرة.

وخلال الحلقة، كشف إياد نصار عن كواليس العمل، موضحًا التحديات الكبيرة التي واجهها طاقم الإنتاج والممثلين لتقديم قصة أهالي فلسطين في غزة بشكل يحاكي الواقع، مؤكدًا أن المسلسل نجح في مخاطبة العالم برسالة إنسانية واضحة.

اهتمام وسائل الإعلام العالمية

وأضاف نصار أنه استعد لتجسيد شخصية ناصر بطريقة واقعية تعكس مشاعر الحزن والألم التي يعيشها الفلسطينيون، مؤكدًا أن العمل أثمر ردود فعل إيجابية من النقاد والجماهير، كما حاز على اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

وأشار إلى أن تحضيرات المسلسل كانت ضخمة، شملت ديكورات ومؤثرات متقنة لتجسيد مشاهد الدمار في غزة، مؤكداً أن التجربة كانت مؤثرة على جميع عناصر العمل، وأنها نقلت حقيقة مأساة الشعب الفلسطيني بأبعادها الإنسانية والاجتماعية.

واستضاف الفنان عصام السقا، الذى تحدث عن أدواره فى مسلسلى «صحاب الأرض» و«على كلاي»، وكواليس مشاركته فيهما.