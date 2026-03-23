"فرحة وابتسامة" في أنشطة قصور الثقافة بالخيالة والأسمرات احتفالا بعيد الفطر

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بعيد الفطر المبارك، نظمت الهيئة عددا من الفعاليات المتنوعة بالمشروع الثقافي "جودة حياة" لأطفال وأهالي مناطق الإسكان البديل، تحت عنوان "فرحة وابتسامة"، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد مركز الخيالة الثقافي تنوعا في الورش الفنية والثقافية للأطفال قدمها عدد من الفنانين والمدربين، حيث قدمت شرين عبد المولي ورشة "سر العيد في تراثنا"، وهي ورشة تفاعلية تضمنت لعبة "كلمة السر" وكلمات متقاطعة مستوحاة من عادات عيد الفطر، وسط تفاعل كبير من الأطفال.

كما نفذت شهد عيد ورشة "أساور العيد" باستخدام شرائط الستان والفوم الجليتر، بينما قدمت رانيا شلتوت ورشة "هديتي للعيد" باستخدام ورق الكانسون الملون، صمم خلالها الأطفال هدايا مرفقة بالعيدية.

وفي أجواء احتفالية مبهجة، نفذت ضحى بهجت ورشة "بطاقة حب من أنامل الأطفال" احتفالا بعيد الأم، وقدمت سهام محمد ورشة "ألوان فرحة العيد" للرسم على الوجوه.

واختتمت فعاليات المركز بعرض مسرحية "قول لا" تأليف وإخراج عبير شلتوت، أعقبها حوار تفاعلي مع الأطفال حول الدروس المستفادة، وأدارت الحوار الدكتورة جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع، إلى جانب تقديم عروض ترفيهية متنوعة مثل الأراجوز والتنورة.

وفي المركز الثقافي بالأسمرات، وفي إطار تعزيز الوعي الثقافي، أُقيمت محاضرة بعنوان "تراثنا في أعيادنا"، استعرضت خلالها الدكتورة جيهان حسن مظاهر الاحتفال بالعيد قديما وحديثا، مؤكدة أهمية الحفاظ على العادات والتقاليد ودور الأجيال الجديدة في صون الهوية الثقافية.

كما تضمن البرنامج تنفيذ عدد من الورش الفنية والثقافية، منها ورشة "ميدالية العيد.. لمسة إبداع" باستخدام الحلي المعدني، وورشة "فراشات العيد.. فرحة بأيدينا" لتصميم فراشات من ورق الكانسون المثبت على عيدان القطيفة، بالإضافة إلى ورشة "اصنع لأمي بطاقة بيدي" لتصميم بطاقات تحمل عبارات شكر وامتنان.

وشهدت الفعاليات أيضا تنفيذ ورشة "أساور الفرح والبهجة" من عيدان القطيفة، إلى جانب ورشة الرسم على الوجوه التي قدمتها عبير شلتوت.

واختتمت الفعاليات بعرض مسرحية "قول لا"، وفقرة الأراجوز، إلى جانب أنشطة توعوية شملت التوعية بالغذاء الصحي، ومناقشات تفاعلية مع الأطفال حول قضايا مهمة، من بينها التوعية بمخاطر التحرش.

وتهدف فعاليات المشروع لتنمية وعي الأطفال، وتعزيز قدراتهم الإبداعية، وغرس القيم الإنسانية النبيلة مثل التعاون والتسامح والانتماء.

وتنظم هيئة قصور الثقافة نحو 90 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بجميع المحافظات احتفالا بعيد الفطر، تقام في القصور والأندية والساحات، وتتنوع ما بين عروض الفنون الشعبية والموسيقى العربية والعروض المسرحية وأنشطة الأطفال، إلى جانب عرض أفلام موسم العيد في سينما الشعب بأسعار مخفضة، فضلا عن امتداد الفعاليات إلى 7 مناطق بالإسكان البديل.