عصام السقا : الناس كرهت شخصيتي في علي كلاي .. وجاتلي رسائل تهديد

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في سهرة أيام العيد، الفنان عصام السقا، الذي كشف عن كواليس أدواره في دراما رمضان 2026 في مسلسلي "صحاب الأرض" و"علي كلاي".

وأوضح الي ان شخصيته بمسلسل علي كلاي كانت مختلفة حتي نبعد عن الصاحب الجدع ، ليفجر مفاجأة بان الفنان احمد العوضي تحدث معه عن شخصية " صفوان" واني خفت جدا من حجم الشر في هذه الشخصية وقلت له أنا هاعتذر.

وبعد ما تحدثنا والتفاصيل الكاملة وافقت وبدأنا التصوير وكنت مرعوب من السوشيال ميديا ، إن الناس خدت الموضوع كأنه بجد، وبدأ يجي لي رسايل على انستجرام شتايم كتير.وعلي وسائل التواصل ، وان مشهد وفاة ابني من اهم المشاهد وكل ادواري هي توفيق من ربنا وكل عام اقدم شخصيات تنال رضا الجماهير ، واصعب مشاهدي مع علي كلاي في اول مشهد وكنا كارهين بعض وهذا يحدث لاول مرة وايضا مشهدين يارا السمري ومحاولة تسقيط الحمل " مشهد قاسي"

وانا عشت حياتي في مركز ملوي بالمنيا لعمر ١٦ عام ، كما كشف عصام عن بدايته الفنيه وانه كافح وخرج من بلده وجاء القاهرة بمفرده وسط حزن والده وبدموعه وانه سيتركه ، وقال والدي كان غاضب جدا من شخصية صفوان في مسلسل " علي كلاي "

وعن سر نجاح مسلسل علي كلاي اجاب ان التيمة الشعبي الناس بتحبها جدا وايضا العوضي نجم كبير ولديه شعبية كبيرة.

وتابع.. وفي بدايتي كنت ببيع جرائد ، واحب الأدوار الشعبية وانا راضي بما قدمته حتي هذه المرحلة ولدي احلام كثيرة في مجال الفن

وايضا تحدث عن الفنان والنجم محمد رمضان وأثره على شاشة رمضان وغيابه وان رمضان له جمهور كبير وينتظره كل عام ، وغيابه اكيد له تأثير ، وقال اتمني تقديم اعمال ترضي الجمهور وتترك أثر.