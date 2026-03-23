مصدر أمنى ينفى الاعتداء على فتاة محتجزة بقسم شرطة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج والمعتادة على إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات متضمناً إستغاثة أسرة فتاة محتجزة بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة والإدعاء بتعرضها للتعذيب والإعتداء الجسدى والنفسى والزعم بعدم تنفيذ قرار المحكمة بعرضها على الطب النفسى .

أكد مصدر أمنى أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة ، حيث أن الفتاة المشار إليها محتجزة بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية قتل مقترنة بسرقة بالإشتراك مع آخرين وتتلقى الرعاية اللازمة بمحبسها أسوة بباقى النزلاء دون تجاوز ، ويتم تنفيذ كافة قرارات النيابة العامة الصادرة بشأنها .





وأضاف المصدر أن ذلك فى إطلر دأب ذات الصفحة على تبنى إدعاءات العناصر الجنائية فى إطار المحاولات اليائسة والمتكررة للجماعة الإرهابية لإثارة الرأى العام بعد أن تكشفت مخططاتها الآثمة وجرائمها .. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات .







