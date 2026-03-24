قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالعياط يصيب 6 ركاب
كيف أعرف أن الله قبل صيامي؟ علي جمعة يوضح
مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 بعد قرار الهدنة العسكرية بين أمريكا وإيران
توتر داخل إسرائيل.. تحركات عاجلة لنتنياهو بسبب مفاوضات واشنطن وطهران
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
الخارجية القطرية: موقفنا واضح بضرورة إنهاء الحرب دبلوماسيًا
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان طبيب الغلابة في قويسنا وسط حضور كبير من الأهالي
تغيب المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس عن حضور ثاني جلسات محاكماته
هل تقضي الصواريخ على فرص السلام؟.. عماد الدين حسين يكشف كواليس المباحثات السرية بين واشنطن وطهران
بعد عيد الفطر .. قائمة إجازات 2026
من نصدق؟ إسرائيليون: ترامب يريد اتفاقًا مع إيران.. ومسئول أمريكي: ادعاؤه مناورة
الكشف عن بقايا دير أثري بوادي النطرون يؤرخ لبدايات الرهبنة في مصر والعالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وسط أزمة هرمز.. قطارات الشحن السعودية ترفع طاقة الإمداد

محطات الطاقة
وكالات

منحت الهيئة العامة للنقل السعودية ترخيصاً لشركة "سار" لتشغيل قطارات حاويات إضافية، في خطوة تأتي بينما تعيد شركات الشحن البحري توجيه مساراتها بعيداً عن الخليج مع تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.

الترخيص يرفع قدرة نقل البضائع عبر السكك الحديدية، التي تنقل حالياً أكثر من 2500 حاوية يومياً. لكنه يكتسب أهمية أكبر في ظل تحوّل متسارع نحو الموانئ السعودية على البحر الأحمر كنقطة دخول بديلة للسلع المتجهة إلى الخليج.

هذا التحول لم يعد نظرياً، فآلاف الشاحنات بدأت فعلياً نقل البضائع من الموانئ الغربية للسعودية إلى دول مثل الكويت والبحرين، مع اعتماد متزايد على الأراضي السعودية كممر بري لتأمين الواردات، في ظل القيود المفروضة على حركة التجارة شرقاً.


تلعب "سار" دوراً محورياً باعتبارها المشغل الرئيسي لشبكة الخطوط الحديدية في السعودية، حيث تدير خطوط نقل الركاب والبضائع، بما في ذلك خط الشمال – الجنوب الذي يربط مناطق التعدين والموانئ، إضافة إلى خطوط الشحن التي تصل الموانئ بالمراكز الصناعية واللوجستية.

تأسست الشركة عام 2006، وتُعد إحدى الركائز الأساسية في تطوير البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية، مع تركيز متزايد في السنوات الأخيرة على نقل الحاويات والبضائع لدعم سلاسل الإمداد.

ومع التوسعات الأخيرة، يتعزز دورها كأداة رئيسية في إعادة توجيه التجارة الإقليمية عبر السعودية، في وقت تتزايد الحاجة إلى مسارات بديلة أكثر استقراراً لتأمين سلاسل الإمداد، وسط حرب إيران.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي الثلاثاء 24 مارس 2026

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل سيدة مشردة ودفنها داخل ماسورة صرف صحى في الجيزة

أرشيفية

اخماد حريقين داخل منزل وشقة في العمرانية وأوسيم

قانون الإيجار القديم

10 مايو.. نظر 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

بالصور

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!

كنز فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد