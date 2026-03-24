طريقة عمل البرجر المشوي على الفحم بطعم المطاعم في المنزل

يعد البرجر المشوي على الفحم من أكثر الأكلات المحببة للكبار والصغار، خاصة مع رائحته المميزة وطعمه المدخن الذي ينافس أشهر المطاعم.

ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة بمكونات بسيطة وخطوات واضحة تضمن لكِ نتيجة مثالية.

المكونات: 500 جرام لحم مفروم بنسبة دهون مناسبة، بصلة صغيرة مفرومة ناعم، فصان ثوم، 2 ملعقة بقسماط، بيضة، ملح وفلفل أسود، بابريكا، بهارات لحمة، مع إمكانية إضافة صوص ورسترشاير لإعطاء نكهة أعمق.



طريقة التحضير:

يتم خلط جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس، ثم تُشكل على هيئة أقراص متوسطة الحجم مع عمل تجويف بسيط في المنتصف. يُشعل الفحم حتى يصبح ساخنًا تمامًا، ثم توضع أقراص البرجر على الشواية لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 دقائق لكل جانب حتى تنضج وتحصل على لون ذهبي مميز.

نصائح للحصول على طعم مثالي: يفضل استخدام لحم يحتوي على نسبة دهون مناسبة لضمان الطراوة، مع تجنب الضغط على البرجر أثناء الشوي حتى لا يفقد عصارته. كما يمكن إضافة لمسة مدخنة أقوى بوضع قطعة فحم مشتعلة مع البرجر بعد النضج وتغطيته لدقائق.

طريقة التقديم: يقدم البرجر داخل خبز طازج مع الخس والطماطم والجبنة الشيدر، إلى جانب البطاطس المقلية أو السلطة، ليصبح وجبة متكاملة تناسب تجمعات العائلة وأجواء العيد.