رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

جمعية شباب الأعمال تشارك في منتدى الكوميسا للاستثمار 2026 بنيروبي

ولاء عبد الكريم

أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) عن مشاركة وفد برئاسة محمد أبو باشا، رئيس مجلس الإدارة، في فعاليات منتدى الكوميسا للاستثمار 2026، الذي يُعقد في العاصمة الكينية نيروبي يوم 26 مارس، على هامش مؤتمر الاستثمار الدولي في كينيا (KIICO 2026).

وتأتي مشاركة الجمعية في النسخة الثانية من المنتدى بصفتها الممثل الوحيد لمجتمع الأعمال المصري، في خطوة تعكس حرصها على تعزيز الحضور المصري في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتعميق التوجه نحو القارة الإفريقية.

وصرّح أبو باشا بأن الوفد يضم 14 عضوًا من مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية، يمثلون مجموعة متنوعة من القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والاستثمارية، بهدف تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الحكومية في دول الكوميسا، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية داخل القارة الإفريقية، كجزء من استراتيجية الجمعية لتعزيز انفتاح القطاع الخاص المصري على الأسواق الإفريقية، وتعميق التعاون الاقتصادي مع دول القارة.

وأكد أن الهدف من الزيارة هو تعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات، بما يسهم في نمو حجم التجارة البينية وزيادة نفاذ الصادرات، فضلًا عن تنمية الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والاتفاقات الاقليمية الأخرى.

ويضم وفد الجمعية كلًا من محمد أبو باشا، رئيس مجلس الإدارة، وعبد الرحمن عسل، نائب رئيس مجلس الإدارة، وجمال أبو علي، رئيس مجلس الإدارة الأسبق، ومحمد صباح، عضو مجلس الإدارة، إلى جانب شادي عرفات، رئيس لجنة الصناعة والطاقة، وشهيرة يوسف، رئيس لجنة الزراعة.

كما يشارك في الوفد النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ وعضو الجمعية، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية، وهم: حسام السلاب، وأكرم قلال، وصلاح نافع، وسيف بدوي، وماريانا شنودة.

ويُعقد منتدى الكوميسا للاستثمار ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار الدولي في كينيا (KIICO 2026)، الذي يمتد خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس في نيروبي، ويهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتحفيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص.

كما يستهدف المنتدى خلق منصة لربط المستثمرين بمؤسسات الترويج للاستثمار في دول الكوميسا، وعقد اجتماعات ثنائية مباشرة، بما يعزز فرص تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة وتوسيع التجارة البينية داخل الإقليم.

وتناقش جلسات المنتدى عددًا من القضايا الاستراتيجية، من بينها تحرير التجارة والاستثمار في إفريقيا، وآليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز حوكمة الاستثمار، وتنسيق السياسات الاقتصادية، إلى جانب دعم سلاسل القيمة الإقليمية.

