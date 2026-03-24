برلماني: التحركات المصرية المتوازنة رسخت مكانة القاهرة كقوة ضامنة للاستقرار الإقليمي

أشاد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقودها مصر خلال الفترة الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية واعية تستهدف احتواء الأزمات ومنع اتساع رقعة الصراعات، في ظل ما يشهده الإقليم من توترات متلاحقة، مشيراً إلى أن القاهرة تتحرك بثبات للحفاظ على توازن المنطقة وحماية مقدرات شعوبها.

وقال النائب محمد عبده، إن السياسة الخارجية المصرية تقوم على ثوابت راسخة، في مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب دعم الحلول السياسية والسلمية باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار الحقيقي، لافتاً إلى أن مصر تمتلك خبرة تاريخية طويلة في إدارة الأزمات الإقليمية، وهو ما يجعلها دائماً طرفاً موثوقاً به في جهود التهدئة والوساطة.

وتابع عضو مجلس النواب:" الاتصالات المكثفة التي تجريها القيادة السياسية مع قادة الدول العربية والخليجية تعكس إدراك الدولة المصرية لحجم التحديات التي تمر بها المنطقة، مؤكداً أن التنسيق العربي المشترك يمثل ضرورة ملحة في هذه المرحلة، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي تتطلب موقفاً موحداً يحافظ على الأمن القومي العربي ويمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع".

وأكد النائب محمد عبده، أن استقرار المنطقة يرتبط بشكل مباشر بقوة وتماسك الدولة المصرية، مشدداً على أن وعي المواطنين والتفافهم حول مؤسسات الدولة يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات ومحاولات التشكيك، موضحاً أن مصر ستظل قادرة على القيام بدورها التاريخي في حفظ السلام الإقليمي بفضل تلاحم شعبها وقوة مؤسساتها ورؤية قيادتها السياسية.