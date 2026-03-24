خبير: الاستراتيجية الجديدة لميكنة الخدمات البيئية تعزز الأداء وتشجع الاستثمار

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن إعلان وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن استراتيجية متكاملة لميكنة الخدمات البيئية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءات المستثمرين.

وأضاف علام، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الرقمنة في مراجعة ملفات تقييم الأثر البيئي ستختصر الزمن والجهد المطلوب للحصول على الموافقات، كما ستسهم في تعزيز الشفافية وضمان دقة المتابعة للمشروعات.

وأوضح أن تعميم منظومة الدفع الإلكتروني لدخول المحميات الطبيعية وإنشاء بوابة رقمية موحدة لجميع خدمات وزارة البيئة سيضمن سرعة الحصول على الخدمة ويسهل الرقابة المالية.

وأكد أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب أن هذه الإجراءات تعكس أهمية التحول الرقمي في دعم الاستثمار المستدام، مع الحفاظ على البيئة وتعزيز الحوكمة الرشيدة في المحافظات، مشيرًا إلى أن نجاح هذه المبادرة سيضع مصر في مصاف الدول التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات البيئية بكفاءة عالية.