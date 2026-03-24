حملات رقابية مكثفة بأسيوط وتحرير 18 محضرًا تموينيًا بالقوصية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية المفاجئة والموسعة على مختلف القطاعات بمراكز وأحياء وقرى المحافظة، بالتنسيق الكامل بين مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء الوحدات المحلية، وجهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور المخالفات.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، وردع كل من يحاول استغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار أو الاتجار في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في حماية حقوق المستهلكين.

وأوضح أن الحملات التي نفذت بمركز القوصية جاءت بمشاركة الوحدة المحلية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، وبمشاركة مديرية التموين برئاسة خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، وإدارة تموين القوصية بقيادة أحمد عبد الفضيل، وبالتعاون مع مباحث التموين، حيث استهدفت المرور على المخابز والأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمستودعات، لضمان الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 18 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت 3 محاضر لمخالفات في المواصفات، ومحضرين غلق، و3 محاضر لعدم النظافة، إلى جانب 10 محاضر لنقص وزن الخبز تراوحت بين 5 و12 جرامًا.

وأكد محافظ أسيوط أهمية استمرار هذه الحملات بشكل يومي ومكثف، لضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لمتابعة جودة السلع وضبط الأسعار، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويعزز حماية المستهلك.