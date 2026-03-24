اقتصادية النواب: اختيار تجربة صندوق الإدمان تأكيد على الدور المصري الرائد إقليميا في مواجهة مشكلة المخدرات

ثمن النائب محمد علي عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اختيار منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة بفيينا، التجربة المصرية في مكافحة تعاطي المخدرات ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لعرضها ضمن 7 تجارب دولية رائدة على مستوى العالم.





أوضح النائب محمد علي ، أن اختيار تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من جانب منظمة الأمم المتحدة يؤكد على الدور المصري الرائد إقليميا في مواجهة مشكلة المخدرات، حيث تم اختيار 7 دول فقط على مستوى العالم لعرض تجاربها وهى "مصر، النمسا، اليونان، البرازيل، النرويج، الجزائر، الإكوادور، " ،وقد عُرضت هذه التجارب بحضور براندولينو المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والقائم بأعمال المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، إلى جانب وفود رفيعة المستوى تمثل الدول المشاركة في الاجتماعات.

وأكد أن مشاركة وفد الصندوق برئاسة الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق تعكس التقدير الدولي والإقليمي للتجربة المصرية في مكافحة تعاطى المخدرات وفقا للمعايير الدولية وهي الجهود التي عكستها الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وجاري تنفيذها من منظور عالمي بالتعاون بين الصندوق و الوزارات والجهات المعنية ، كما تمثل امتدادًا للدور المصري الرائد على مستوى الإقليم في هذا المجال .

وأشار إلي أن عام 2025 شهد قيام صندوق مكافحة الإدمان بجمهورية مصر العربية ، بتطوير الخطة العربية في مجال مكافحة المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات والتي أطلقها رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي ، كما اعتمدت جامعة الدول العربية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مركزا عربيا لتعزيز وتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة مشكلة المخدرات على مستوى الدول العربية.



يذكر أن اختيار تجربة صندوق علاج الإدمان جاء خلال فعاليات الدورة الـ69 من اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات، التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا ،وشارك الصندوق في اجتماعات اللجنة على مدار 5 أيام وبحضور 2000 مشارك من 110 دولة الى جانب عدد من الوزراء المعنيين بملف مكافحة المخدرات وسفراء من مختلف دول العالم.