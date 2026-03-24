الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان : سيناريو محدد لإصلاح كسر بخط صرف الكرور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، توجيهاته لفرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب والحماية المدينة بتنفيذ سيناريو محدد بتوقيتات زمنية لإصلاح للكسر الذى حدث فى خط الطرد الرئيسى قطر 630 مللى من نوعية الـ GRB والممتد من محطة الصرف الصحى رقم ( 11 )  بالكرور أمام منطقة فيله .

وكلف المهندس عمرو لاشين ، نائبه الدكتور أسامة رزق بالإشراف الميدانى على جهود الإصلاح ، والتى يتم تنفيذها من خلال 8 سيارات و 2 حفار خاصة بشركة المياه ، فضلاً عن معدات الحماية المدنية حيث تم شفط الرواسب والمياه خلال ساعة ، وتم تحديد موقع الكسر ، وسوف تستغرق أعمال الحفر نحو ساعة أيضاً على عمق يصل لنحو 2 متر ، ويتم تغيير الماسورة التى حدث بها الكسر وتركيب الماسورة الجديدة خلال 4 ساعات.

وفور الإنتهاء الكامل من أعمال الإصلاح سيتم إختبار الماسورة للتأكد من عدم وجود أى تسريبات، ليعقب ذلك إعادة ضخ مياه الشرب مرة أخرى للمناطق التى تأثرت بفترة الإنقطاع لتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة وهى مناطق نجوع الكرور وعزبة العسكر والمدرسة الفندقية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومساهمة البحيرة .

جهود إصلاح

وتتم أعمال الإصلاح بإشراف من المهندس محمد على مدير قطاع الصرف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وبالتعاون مع شركة المقاولون العرب بقيادة المهندس محمد عبدون نائب رئيس الشركة، وبمشاركة العاملين بإدارة الحماية المدنية ، وبمتابعة من محمد نبيل مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ، وهو الذى توازى معه قيام إدارة المرور بتوجيه السيارات والأتوبيسات والمركبات المترددة على معبد فيله للمرور على الطريق البديل للسادات لتحقيق الإنسيابية والسيولة المرورية المطلوبة .

ووجه المحافظ إلى الإستمرار فى توفير فناطيس وسيارات مياه الشرب النقية بشكل دورى لتغطية إحتياجات المواطنين فى منطقة الكرور والمناطق المحيطة لحين الإنتهاء الكامل من أعمال الإصلاح ، مع سرعة الإتصال على الخط الساخن 125 لطلب سيارات مياه الشرب بالمجان فى حالة الحاجة لأى كميات أخرى من مياه الشرب .

