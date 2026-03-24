محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح الكسر بخط الطرد الرئيسى لمحطة الصرف بالكرور

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الجهود التى تبذلها فرق الصيانة الفنية لإصلاح الكسر الذى حدث فى خط الطرد الرئيسى قطر 630 مللى من نوعية الـ GRB والممتد من محطة الصرف الصحى رقم ( 11 ) بالكرور أمام منطقة فيله حيث يتم حالياً شفط كميات المياه، ليعقبه تحديد موقع الكسر، وبدء أعمال الإصلاح.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإسراع فى إنهاء أعمال الإصلاح ومعالجة الكسر بالتوازى مع أعمال شفط وتصريف كميات المياه المتدفقة ، ولاسيما أن التدخل السريع يهدف إلى تقليل أى آثار سلبية على المواطنين.

ووجه المهندس عمرو لاشين إلى توفير فناطيس وسيارات مياه الشرب النقية بشكل دورى لتغطية احتياجات المواطنين فى منطقة الكرور والمناطق المحيطة لحين الإنتهاء الكامل من أعمال الإصلاح ، مع سرعة الإتصال على الخط الساخن 125 لطلب سيارات مياه الشرب بالمجان فى حالة الحاجة لذلك.

وفى نفس السياق اعتذر المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لأهالى المناطق الممتدة من الكرور وحتى حى الرضوانية من إنقطاع مياه الشرب حتى تتمكن فرق الصيانة الفنية من إنهاء أعمال الإصلاح التى ستتم خلال فترة وجيزة ، على أن يعقب ذلك إعادة ضخ المياه مرة أخرى بشكل منتظم .