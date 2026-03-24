محافظ أسوان: لا تهاون فى إزالة التعديات والتعامل الفورى مع المخالفات

تواصلت الجهود المكثفة التى تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحويل تكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى واقع ملموس من خلال إستمرار تنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات ، وخاصة التعديات المستحدثة التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

يأتى ذلك تطبيقاً للنهج الجديد الذى يتم تجسيده بالضرب بيد من حديد للتصدى لأى محاولات للبناء المخالف ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 28 ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبمتابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وأكد المهندس عمرو لاشين أنه توجد تعليمات مشددة بعدم التهاون فى إزالة التعديات وذلك فى ظل متابعة لحظية من خلال منظومة المتغيرات المكانية لرصد أى تعديات فى مهدها، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين ، وأن الحملات ستستمر بشكل يومى لتحقيق الردع العام والحفاظ على مقدرات الدولة ، ويتم بشكل دائم إحالة المخالفين والمتعدين للنيابة العسكرية .

وفى هذا الإطار قاد الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد إحدى حملة إستهدفت مناطق الناصرية الجبل والشيخ عادل بإمتداد حى الصداقة الجديدة ، وأسفرت عن إزالة 36 حالة تعدى بمساحة 6420 م2 ، وقامت الحملة إزالة أحد المخازن المخالفة المستخدمة فى تخزين المواد البترولية (السولار والبنزين) بغرض الإتجار بها فى السوق السوداء، فى مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

وشارك فى جهود الحملة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أيمن شلبى مساعد مدير الأمن ، والعميد أحمد صلاح الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والمركبات بما ساهم فى تنفيذ الحملة بالشكل المطلوب .