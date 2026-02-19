قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلاق آسر ياسين ودينا الشربيني تحاول إنهاء حياتها مفاجأة مسلسل اتنين غيرنا
حريق هائل في منزل بالشعراء وانهيار العقار بالكامل بدمياط.. وتحرك عاجل للمحافظ
أحمد رمزي يبدأ رحلة جديدة في القاهرة ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فخر الدلتا”
مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز
ليه عملتي بلوك لهنا الزاهد؟.. أسماء جلال ترد على سؤال رامز في «رامز ليفل الوحش»
هعمل مشكلة.. انفعال أسماء جلال خلال برنامج رامز ليفل الوحش
قادة جيش الاحتلال يهددون إيران والحوثيين: ستدفعون ثمنا باهظا إذا هاجمتم إسرائيل
رد فعل غير متوقع من أسماء جلال عند سؤالها عن هنا الزاهد
هو أنا بقولك هات حضن؟.. أسماء جلال تنفجر ضحكًا بعد سقوطها في «رامز ليفل الوحش»
من الإسكندرية لأسوان.. شراكة لتوصيل 6 ملايين شحنة سنويا بين المحافظات
تحديث صامت.. تغيير صغير في متصفح "كروم" قد يلفت انتباهك فجأة
سؤال مُحرج من رامز جلال لأسماء جلال: إنتي مرتبطة بفنان مطلق؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملة مكبرة بأسواق وشوارع أسوان تسفر عن رفع 480 حالة إشغال وتعد ومصادرة المضبوطات

محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف الجهود على مدار اليوم لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، وتفريغ الصناديق والحاويات من كميات القمامة والتراكمات والمخلفات ، مع رفع الإشغالات والتعديات ، ومصادرة كافة المضبوطات.

جاء ذلك عقب قيامه بالجولات الميدانية والصباحية المفاجئة بالشوارع والميادين والأسواق والمناطق والأحياء السكنية. 

وشدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ، والتكاتف بين مسئولى الوحدة المحلية والجهات المعنية لسرعة إنجاز الأعمال ، على أن يتوازى مع ذلك المرور اليومى لمتابعة المناطق التى شهدت رفع الإشغالات بها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى. 

حملات مكبرة

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات ، والتى نجحت فى رفع كافة الفتارين والمظلات وعربات الباعة الجائلين المخالفة بإجمالى 480 حالة إشغال وتعدى ، وتم مصادرة المضبوطات ، كما تم التشديد على أصحاب المحلات بمختلف الشوارع والأسواق بضرورة الإلتزام بخطوط التنظيم ، وعدم العودة لحالات التعدى على الأرصفة والطرق العامة. 

وقد تم تنفيذ الحملة بإشراف محمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ، وبمشاركة قوات شرطة المرافق بقيادة المقدم أسامه الحوفى ، وأيضاً نواب رئيس المدينة إبراهيم همام ، ومحمد ربيع ، وأحمد عبد الراضى ، بالإضافة إلى رؤساء أحياء غرب وجنوب وشرق ، علاوة على الفنين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بسيارات النقل النقل الثقيل. 

وإستهدفت الحملة ميدان المحطة والسوق السياحى وحتى منطقة الشواربى ، وكذا ميدان الإشارة ومنطقة مطلع المحمودية وشارع كسر الحجر وطريق السادات وسويقة حى العقاد .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

الأرصاد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11

وزير الصحة

أول يوم رمضان.. وزير الصحة يحيل مدير مستشفى السلام التخصصي وآخرين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأنبا إبراهيم إسحق ومحافظ البحر الاحمر

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق ونيافة الأنبا عمانوئيل يهنئان محافظ البحر الأحمر

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

فوائد شرب قمر الدين

إنتم لسه شوفتوا جنان؟.. هدى الإتربي تعلق على الحلقة الأولى من كلهم بيحبوا مودي

هدى الإتربي

اضطراب الحزن المطول.. أسباب عدم تجاوز البعض لوفاة أحبائهم؟

اضطراب الحزن المطوّل

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

الافطار

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

