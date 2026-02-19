حملة مكبرة بأسواق وشوارع أسوان تسفر عن رفع 480 حالة إشغال وتعد ومصادرة المضبوطات

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف الجهود على مدار اليوم لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، وتفريغ الصناديق والحاويات من كميات القمامة والتراكمات والمخلفات ، مع رفع الإشغالات والتعديات ، ومصادرة كافة المضبوطات.

جاء ذلك عقب قيامه بالجولات الميدانية والصباحية المفاجئة بالشوارع والميادين والأسواق والمناطق والأحياء السكنية.

وشدد المحافظ على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ، والتكاتف بين مسئولى الوحدة المحلية والجهات المعنية لسرعة إنجاز الأعمال ، على أن يتوازى مع ذلك المرور اليومى لمتابعة المناطق التى شهدت رفع الإشغالات بها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى.

حملات مكبرة

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات ، والتى نجحت فى رفع كافة الفتارين والمظلات وعربات الباعة الجائلين المخالفة بإجمالى 480 حالة إشغال وتعدى ، وتم مصادرة المضبوطات ، كما تم التشديد على أصحاب المحلات بمختلف الشوارع والأسواق بضرورة الإلتزام بخطوط التنظيم ، وعدم العودة لحالات التعدى على الأرصفة والطرق العامة.

وقد تم تنفيذ الحملة بإشراف محمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ، وبمشاركة قوات شرطة المرافق بقيادة المقدم أسامه الحوفى ، وأيضاً نواب رئيس المدينة إبراهيم همام ، ومحمد ربيع ، وأحمد عبد الراضى ، بالإضافة إلى رؤساء أحياء غرب وجنوب وشرق ، علاوة على الفنين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بسيارات النقل النقل الثقيل.

وإستهدفت الحملة ميدان المحطة والسوق السياحى وحتى منطقة الشواربى ، وكذا ميدان الإشارة ومنطقة مطلع المحمودية وشارع كسر الحجر وطريق السادات وسويقة حى العقاد .