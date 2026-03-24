أمريكا تستهدف مقرات الحشد الشعبي في العراق.. تفاصيل

قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن مقار الحشد الشعبي في العراق تعرضت فجر اليوم لأعنف استهداف، حيث طالت غارات جوية أمريكية مقر عمليات الأنبار شرق المحافظة، ما أسفر عن مقتل قائد العمليات سعد دواي و16 مقاتلًا كانوا مجتمعين في الموقع.

وأضافت هبة التميمي ، خلال رسالة على الهواء، أن الغارة نُفذت بثلاثة صواريخ، وفق مصادر ميدانية، وأسفرت أيضًا عن إصابة 22 عنصرًا جرى نقلهم إلى مستشفى الرمادي، الذي شهد حالة استنفار واسعة، مع دعوات عبر المساجد للتبرع بالدم لصالح المصابين.

وأوضحت أن الاستهدافات امتدت إلى مواقع أخرى، من بينها دار ضيافة تابع لرئيس هيئة الحشد الشعبي في الموصل دون وجوده داخله، إلى جانب انفجارات قرب منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، ما تسبب في حالة هلع بين الطلاب في المدارس القريبة من موقع الانفجارات.