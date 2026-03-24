محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل سفير اليابان لتعزيز أواصر التعاون

سفير اليابان يزور مكتبة الإسكندرية
سفير اليابان يزور مكتبة الإسكندرية
أحمد بسيوني

استقبل الدكتور أحمد عبدالله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، فوميو إيواي؛ سفير اليابان في القاهرة، اليوم الثلاثاء، في زيارة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الثقافي بين الجانبين.

رحب الدكتور أحمد زايد بالسيد السفير والوفد المرافق له، مشيرًا إلى علاقات التعاون الممتدة التي تجمع مكتبة الإسكندرية مع اليابان ممثلة في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) فيما يخص مشروعات ثقافية وتكنولوجية، متطلعاً إلى زيادة فرص التعاون وبشكل خاص مع مكتبة الطفل.

وأكد زايد أن مصر واليابان يجمعهما علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية على المستوي الاقتصادي والتنموي، كما يمكن الاستفادة من التجربة اليابانية في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تنفذها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا أن الثقافة اليابانية غنية تجمع بين التقاليد المتوارثة والحداثة.

وعبر فوميو إيواي عن سعادته بزيارة مكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مكانة خاصة في قلبه حيث بدأ حياته الدبلوماسية بدراسة اللغة العربية في القاهرة، ومشيرًا إلى التعاون المتواصل مع مكتبة الإسكندرية وكان أخرها تنظيم عرض أكبر لوحة مرسومة في العالم بساحة المكتبة، بمشاركة أطفال من اليابان وطلاب المدارس المصرية اليابانية.

وأهدى د. زايد السفير موسوعة ذاكرة القاهرة المصورة وكتاب عن تاريخ إعادة بناء مكتبة الإسكندرية باللغة الإنجليزية.

وفي ختام زيارته، تفقد السفير والوفد المرافق له قاعة الاطلاع الرئيسية للمكتبة وتعرف على المشروعات الرقمية والتكنولوجية التي توفرها، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخلها، مختتمًا بحضور عرض بالبانوراما الحضارية.

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

محمد صبحي يكرم نجوم الزمن الجميل: أنتم ضمير الفن الحقيقي| صور

محمد صبحي وفادية عبد الغني
محمد صبحي وفادية عبد الغني
محمد صبحي وفادية عبد الغني

رغم الجدل الواسع.. فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" تغير نظرة الأطباء

رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء

