حملات مكثفة لفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أسوان

واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بقيادة المهندس مايكل ألفى، جهوده خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك بناءً على تعليمات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وذلك من خلال تنظيم الحملات الصباحية والمسائية للتأكد من صلاحية المواد والسلع الغذائية، ومطابقتها لمعايير الجودة والصلاحية للاستهلاك الآدمى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا السياق، أوضح مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان، تم تنظيم سلسلة من الحملات وصلت إلى 10 حملات استهدفت المرور على 82 منشأة غذائية بمدينتى أسوان وإدفو، وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وفقاً لاشتراطات سلامة الغذاء وطرق التخزين والعرض السليم ومدى التزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة.

وقال المهندس مايكل ألفى إن الحملات أسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة لإعدام لمنتجات منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، فضلاً عن تحرير 2 محضر لنقص الاشتراطات الصحية والبيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف أنه يتم التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتنفيذ حملات مشتركة على المنشآت الغذائية المختلفة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، وتشديد الرقابة حفاظاً على صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول بالأسواق المحلية.