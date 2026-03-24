اقتصاد

مصر تستضيف مؤتمر سيدات شركاء النجاح لتعزيز القيادة الاقتصادية النسائية عالميًا

ولاء عبد الكريم

أعلنت جمعية سيدات أعمال مصر 21 عن استضافة جامعة الدول العربية للدورة الحادية عشرة من المؤتمر الدولي «سيدات شركاء النجاح»، بالتعاون مع منظمة سيدات الأعمال العالميات، خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل 2026 بالقاهرة والإسكندرية، في خطوة تعكس تنامي دور مصر كمركز إقليمي لتمكين المرأة اقتصاديًا.
ويُعد انعقاد المؤتمر تأكيدًا على التحول الذي تشهده مصر في ملف تمكين المرأة، حيث انتقلت من مرحلة دعم المبادرات إلى بناء منصات دولية لإطلاق قيادات نسائية مؤثرة، بما يعزز حضورها في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
وينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "قيادة المرأة 360 درجة... قيادة عابرة للثقافات في عالم مترابط"، وهو ما يعكس تطور دور المرأة من المشاركة التقليدية إلى التأثير الاستراتيجي في صياغة السياسات الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات وبناء شبكات أعمال دولية.
ومن المنتظر أن يجمع الحدث أكثر من 300 من القيادات النسائية وصناع القرار من أكثر من 45 دولة، من بينهن سيدات أعمال ورؤساء تنفيذيون ومستثمرون وممثلو مؤسسات دولية، في منصة عالمية للحوار الاقتصادي وبناء الشراكات.
ويناقش المؤتمر عددًا من الملفات الحيوية، في مقدمتها التمكين الاقتصادي للمرأة كرافعة للنمو الشامل، والقيادة العابرة للثقافات، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب قضايا التجارة والاستثمار وسلاسل القيمة العالمية، وذلك من خلال جلسات رفيعة المستوى ولقاءات أعمال تستهدف تحويل التوصيات إلى شراكات اقتصادية فعلية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة يمني الشريدي، رئيس الجمعية، أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تمثل رسالة واضحة حول تطور بيئة الأعمال الداعمة للمرأة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية في مجالات ريادة الأعمال والشمول المالي أسهمت في تعزيز دور المرأة في الاقتصاد.
وأضافت أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وبناء تحالفات عابرة للحدود، بما يدعم دور المرأة في قيادة أجندة التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
 

 وأشارت إلى أن استضافة اجتماع اللجنة العالمية لمنظمة FCEM في مصر للمرة الأولى يعكس ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية، ويعزز فرص التعاون والاستثمار بين سيدات الأعمال من مختلف الدول، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.
واختتمت الشريدي بالتأكيد على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، داعية المؤسسات والشركات إلى المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يعزز من دور المرأة كقوة دافعة للنمو والابتكار.

