فضائل صيام الست من شوال .. دار الإفتاء توضح
بسبب حرب إيران.. أمريكا واليابان ودول كبرى تلجأ إلى كارت احتياطي النفط
قصف إيراني يضرب النقب جنوب إسرائيل.. انهيار منزل وإصابة عدد من الأشخاص
زعيم كوريا الشمالية: تعزيز قوتنا النوويةأمر لا رجعة فيه
المحكمة الدستورية تقضي بعدم حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من صرف مرتبه
أجنبية تلقي ابن شقيقتها من الطابق الخامس والأهالي ينقذون شقيقته
أمطار ورعد .. الأرصاد تحذر من طقس غدٍ الأربعاء
رابطة الأندية تدرس تعديل مواعيد مباريات الدوري للأهلي وبيراميدز والمصري
دول الخليج: الرئيس السيسي يقود جهود كبيرة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
البنك المركزي: 25.6 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 6 شهور من 2025/2026
بعد التوترات الجيوسياسية.. هل يعود الذهب للصعود مجددًا؟
تصعيد غير مسبوق.. إيران توقف إمدادات الغاز إلى تركيا
رياضة

برشلونة يترقب موقف الهلال لحسم صفقة كانسيلو خلال الصيف

إسراء أشرف

يترقب نادي برشلونة تطورات موقف البرتغالي جواو كانسيلو قبل سوق الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة الإدارة في استمراره، مقابل تعقيدات تتعلق بموقف نادي الهلال.

ويحظى كانسيلو بتقدير كبير داخل برشلونة بعد الأداء الذي قدمه هذا الموسم، حيث يحظى بثقة الجهاز الفني بقيادة هانز فليك، إلى جانب دعم الإدارة الرياضية، ما يدفع النادي لمحاولة الإبقاء عليه بشروط مالية مناسبة.

غير أن الصفقة تصطدم بموقف الهلال، الذي يرفض التفريط في اللاعب دون مقابل، خاصة مع استمرار عقده لموسم إضافي، إذ يشترط الحصول على مبلغ مالي أو إتمام صفقة تبادلية للموافقة على رحيله.

وكانت إدارة الهلال قد درست سابقًا عروضًا أخرى، من بينها عرض إنتر ميلان، الذي تضمن تحمل جزء أكبر من راتب اللاعب، إلا أن رغبة كانسيلو في الانتقال إلى برشلونة رجحت كفة النادي الكتالوني.

وبحسب التقارير، يفضل برشلونة ضم اللاعب في صفقة انتقال حر، حيث توصل لاتفاق مبدئي معه على عقد يمتد لموسمين، بما يتناسب مع سقف الرواتب داخل النادي، خاصة أن راتبه الحالي في الدوري السعودي يفوق الإمكانيات المالية للبارسا.

ورغم استعداد اللاعب للتنازل عن الموسم المتبقي في عقده، يتمسك الهلال بالحصول على مقابل لا يقل عن 15 مليون يورو، وهو ما يعقد المفاوضات.

كما يدرس برشلونة إدخال أحد لاعبيه في الصفقة لتسهيل الاتفاق، مثل مارك كاسادو، مستفيدًا من وجود وكيل مشترك بين الطرفين.

وفي ظل هذه المعطيات، ينتظر برشلونة القرار النهائي من الهلال، حيث يظل التعاقد مع كانسيلو مرتبطًا بإمكانية إتمام الصفقة دون تكلفة مالية كبيرة، وإلا سيتجه النادي للبحث عن بدائل أخرى في مركز الظهير.

فيفو تقدم هاتفي X300 Ultra وX300s بتصميم مواصفات استثنائية

مميزات ثورية.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف جديد| مواصفاته

بعد طول انتظار.. بي إم دبليو "الفئة iM3" تكشف عن شكلها الجديد 2027

رغم الجدل الواسع.. فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" تغير نظرة الأطباء

لبشرة ناعمة كالزجاج.. تونر طبيعى من مطبخك

بعيدًا عن زيت الزيتون.. 4 أطعمة غنية بالدهون الصحية تعزز قلبك وتدعم طاقتك

بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

