برشلونة يترقب موقف الهلال لحسم صفقة كانسيلو خلال الصيف

يترقب نادي برشلونة تطورات موقف البرتغالي جواو كانسيلو قبل سوق الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة الإدارة في استمراره، مقابل تعقيدات تتعلق بموقف نادي الهلال.

ويحظى كانسيلو بتقدير كبير داخل برشلونة بعد الأداء الذي قدمه هذا الموسم، حيث يحظى بثقة الجهاز الفني بقيادة هانز فليك، إلى جانب دعم الإدارة الرياضية، ما يدفع النادي لمحاولة الإبقاء عليه بشروط مالية مناسبة.

غير أن الصفقة تصطدم بموقف الهلال، الذي يرفض التفريط في اللاعب دون مقابل، خاصة مع استمرار عقده لموسم إضافي، إذ يشترط الحصول على مبلغ مالي أو إتمام صفقة تبادلية للموافقة على رحيله.

وكانت إدارة الهلال قد درست سابقًا عروضًا أخرى، من بينها عرض إنتر ميلان، الذي تضمن تحمل جزء أكبر من راتب اللاعب، إلا أن رغبة كانسيلو في الانتقال إلى برشلونة رجحت كفة النادي الكتالوني.

وبحسب التقارير، يفضل برشلونة ضم اللاعب في صفقة انتقال حر، حيث توصل لاتفاق مبدئي معه على عقد يمتد لموسمين، بما يتناسب مع سقف الرواتب داخل النادي، خاصة أن راتبه الحالي في الدوري السعودي يفوق الإمكانيات المالية للبارسا.

ورغم استعداد اللاعب للتنازل عن الموسم المتبقي في عقده، يتمسك الهلال بالحصول على مقابل لا يقل عن 15 مليون يورو، وهو ما يعقد المفاوضات.

كما يدرس برشلونة إدخال أحد لاعبيه في الصفقة لتسهيل الاتفاق، مثل مارك كاسادو، مستفيدًا من وجود وكيل مشترك بين الطرفين.

وفي ظل هذه المعطيات، ينتظر برشلونة القرار النهائي من الهلال، حيث يظل التعاقد مع كانسيلو مرتبطًا بإمكانية إتمام الصفقة دون تكلفة مالية كبيرة، وإلا سيتجه النادي للبحث عن بدائل أخرى في مركز الظهير.