مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في إنقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

لقي قائد سيارة مصرعه وأصيب شخصان، اليوم "الثلاثاء"، إثر انقلاب سيارة ملاكي بعد صينية الهضبة باتجاه قرية درنكة بمركز أسيوط.

تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة رقم (ي ب س 2164) ووجود حالة وفاة ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل الميداني وإنقاذ المصابين.

وكشفت المعاينة الأولية عن مصرع محمود. م.ا 65 عامًا، وإصابة جمال. م 60 عامًا، وليلى.ع.ع 60 عامًا. وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.