المشدد 15 عامًا لـ"العفريت" لاتجاره في المواد المخدرة بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، صاحب سوبر ماركت بالسجن المشدد15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة والحبس لمدة سنة واحدة وغرامة ألف جنيه لحيازة سلاح بدون ترخيص بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 7450 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط الى ورود معلومات للرائد محمد جعفر معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط ، تفيد قيام " ياسر . ك . أ " وشهرته " العفريت " 48 عاما، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والقطاعي وحيازته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص للدفاع عن تجارته ويتخذ من شخصه ومسكنه وملحقات مسكنه اماكن لاخفاء تلك المواد المخدرة.

وبتقنين الاجراءات القانونية قاد الرائد محمد جعفر معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط قوة من افراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم باحدى الشوارع دائرة القسم وتمكنت القوة من ضبطه وبحوزته كيس بلاستيكي بتفتيشه عثر بداخله على 8 فرش حشيش كما عثر بين طيات ملابسه على سلاح ناري فرد روسي محلي الصنع وبداخله ذخيرة و 2 فرش حشيش وكذا كيس بلاستيكي داخل ملابسه بداخله مادة الشابو المخدر ومبلغ مالي 315 جنيها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة.