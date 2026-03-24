تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر بالمدارس|وزير التعليم: هدفنا حماية الطلاب
تعطيل الدراسة في المدارس لمدة يومين .. وزير التعليم: الإجازة للطلاب والمعلمين
عباس شراقي لـ صدى البلد: شمال مصر على موعد مع أمطار وبرودة غير معتادة
لغز تحت التلال.. نفق غامض يغلق بأحجار عملاقة تحير العلماء
الاحتلال يضع قيودًا على الإمدادات بغزة.. تُنذر بكارثة صحية
البترول: الكشف الجديد للغاز في الصحراء الغربية يضيف 26 مليون قدم مكعب يوميا
موجة غير مستقرة تضرب البلاد غدا .. تحذيرات من رياح شديدة وثلوج
رابطة الأندية تقرر إجراء تعديلات في جدول الدوري المصري
مخلفات حول السور من الخارج.. تفاصيل حريق سوق الجملة
بعد تحذيرات الطقس خلال الساعات المقبلة.. نصائح هامة لقائدى المركبات
قبل الإعلان عنه| هل يصل الحد الأدنى للأجور لـ 10 آلاف جنيه؟.. قوى عاملة البرلمان تجيب
الرئيس الألماني: الحرب على إيران خطأ سياسي كارثي ومخالفة للقانون الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المشدد 15 عامًا لـ"العفريت" لاتجاره في المواد المخدرة بأسيوط

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، صاحب سوبر ماركت بالسجن المشدد15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة والحبس لمدة سنة واحدة وغرامة ألف جنيه لحيازة سلاح بدون ترخيص بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 7450 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط الى ورود معلومات للرائد محمد جعفر معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط ، تفيد قيام " ياسر . ك . أ " وشهرته " العفريت " 48 عاما، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والقطاعي وحيازته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص للدفاع عن تجارته ويتخذ من شخصه ومسكنه وملحقات مسكنه اماكن لاخفاء تلك المواد المخدرة.

وبتقنين الاجراءات القانونية قاد الرائد محمد جعفر معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط قوة من افراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم باحدى الشوارع دائرة القسم وتمكنت القوة من ضبطه وبحوزته كيس بلاستيكي بتفتيشه عثر بداخله على 8 فرش حشيش كما عثر بين طيات ملابسه على سلاح ناري فرد روسي محلي الصنع وبداخله ذخيرة و 2 فرش حشيش وكذا كيس بلاستيكي داخل ملابسه بداخله مادة الشابو المخدر ومبلغ مالي 315 جنيها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة.

أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد15 عاما المواد المخدرة حيازة سلاح جنايات ثان أسيوط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط فرش حشيش الشابو المخدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

صورة الملف

الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير المالية.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والطقس| أخبار التوك شو

أرشيفية

أستاذة علوم سياسية: أمريكا تمارس ضغوطا متعددة المسارات على إيران

أرشيفية

الشرق الأوسط على صفيح ساخن.. تصعيد إيراني إسرائيلي ينذر بتداعيات اقتصادية عالمية

بالصور

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام
عشبة سرية.. للحصول على حواجب ورموش كثيفة خلال 7 أيام

محمد صبحي يكرم نجوم الزمن الجميل: أنتم ضمير الفن الحقيقي| صور

محمد صبحي وفادية عبد الغني
محمد صبحي وفادية عبد الغني
محمد صبحي وفادية عبد الغني

رغم الجدل الواسع.. فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" تغير نظرة الأطباء

رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء
رغم الجدل الواسع.. اكتشاف فوائد غير متوقعة لـ"حمية الكيتو" يغير نظرة الأطباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد