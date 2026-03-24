رئيس التحرير
طه جبريل
موجة غير مستقرة تضرب البلاد غدا .. تحذيرات من رياح شديدة وثلوج

حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لحالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك غدًا الأربعاء الموافق 25 مارس 2026، حيث تشهد أغلب أنحاء الجمهورية تقلبات جوية ملحوظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح.

حالة الطقس في مصر غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ومنها الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والغربية والمنوفية والشرقية، ستتعرض لأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا، قد تصل إلى حد السيول في بعض مناطق شمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.

وأضافت "هيئة الأرصاد، أن فرص سقوط الأمطار المتوسطة قد تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون رعدية أحيانًا، مع احتمالية تساقط حبات البرد على فترات متقطعة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد والصحراء الغربية وجنوب محافظة البحر الأحمر.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح تتراوح سرعتها بين 40 و50 كم/س، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، مع احتمالية انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

تحذيرا هيئة الأرصاد بشأن الطقس غدا

كما توقعت الهيئة انخفاضًا في درجات الحرارة يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

وفي تحذير مهم، دعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر من السحب الرعدية وما يصاحبها من:

  •   نشاط رياح هابطة تؤدي إلى تدهور الرؤية على الطرق.
  •   احتمالية سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد.
  •  ابتعدوا عن تجمع المياه في بعض المناطق.
  • تجنبوا مخاطر الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو المباني المتهالكة.
  •  احتمالية تساقط الثلوج ليلًا على مرتفعات جنوب سيناء.

وأكدت الهيئة ضرورة متابعة التحديثات المستمرة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن هذه الظواهر الجوية.

