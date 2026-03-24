مصرع 66 شخصا على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية بجنوب الأمازون

أعلنت السلطات الكولومبية أن ما لا يقل عن 66 شخصا لقوا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، إثر تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز "هيركوليس سي-130" كانت تقل 121 شخصا، معظمهم من الجنود، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من منطقة بويرتو ليغويزامو في جنوب الأمازون قرب الحدود مع بيرو.

وأفادت القوات الجوية بإنقاذ 77 شخصا مصابين من موقع الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد العدد النهائي للضحايا وأسباب التحطم، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز "إن الطائرة كانت في حالة صالحة للطيران، وإن طاقمها مؤهل، مستبعدا أن يكون الحادث ناتجا عن هجوم من جماعات مسلحة".

من جانبه، وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الحادث بأنه "مأساوي"، مشيرا إلى وجود صعوبات بيروقراطية أعاقت جهود تحديث أسطول الطائرات العسكرية.

وأرسلت السلطات فرق إنقاذ وطائرات مجهزة لنقل المصابين إلى مستشفيات العاصمة بوجوتا، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.