الأب بطل مأساة كرموز .. مفاجآت صادمة في جريمة رحيل الأم وأبنائها الخمسة

قال رمضان شبارة، أحد جيران الأم وأبنائها الخمسة ضحايا واقعة كرموز بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل جديدة حول الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا، مؤكدًا أن الأب هو المسؤول الرئيسي عما حدث، داعيًا إلى ضرورة محاسبته.

وأضاف شبارة، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن ريان واخوته كانوا حفظة للقرآن وأن الولد فعل كل ما فعله بناء على طلب والدته ولا يجرؤ على أن يفعل ذلك دون أوامر والدته، ولفت إلى أن الأب كان مقيمًا خارج البلاد ويحمل جنسية غير مصرية، وترك زوجته بعد إصابتها بمرض خطير، كما أرسل لها رسالة انفصال وتزوج من أخرى، مع توقفه عن الإنفاق أو التواصل مع الأسرة لفترة طويلة، وهو ما انعكس سلبًا على حالتها النفسية.

وأضاف أن الأم كانت تمر بظروف صحية صعبة، وعادت إلى مصر لتلقي العلاج بصحبة أبنائها، لكنها واجهت ضغوطًا كبيرة مع غياب الدعم الأسري، ما أدى إلى تدهور حالتها بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن هناك خلافات أسرية ومشكلات اجتماعية زادت من تعقيد الموقف، مؤكدًا أن الجدل المثار حول الواقعة لا يعكس كافة تفاصيلها، وأن الأب يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور.