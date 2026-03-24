شهيد الواجب.. مصرع أمين شرطة فى انقلاب سيارة شرطية بمطروح

لقي أمين شرطة مصرعه في حادث انقلاب سيارة شرطة شرق مدينة مرسى مطروح أمام قرية رأس الحكمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمطروح بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة شرطية.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى رأس الحكمة لمحاولة إسعافه، إلا أنه توفي متأثرًا بإصاباته.

وأسفر الحادث عن مصرع “أحمد. م”، 27 عامًا، من محافظة كفر الشيخ.

تم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.